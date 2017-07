Oliver Atom podría vestir camiseta de un equipo de la Liga MX

Pachuca no sólo contrató a uno de los mejores japoneses de la historia, también abrió la posibilidad de vestir a "Oliver Atom" como Tuzo.

En la presentación de Keisuke Honda como refuerzo de los Tuzos, se dio a conocer que su presencia ya provocó la idea de un convenio con el creador de la caricatura, Yoichi Takahashi.



Shunsuke Momose le presentó al club una propuesta comercial aprovechando su amistad con Takahashi.

"Creo que sería una exclusividad con el Pachuca, tener una camiseta del Pachuca y puesta en "Oliver".

"Soy su amigo (de Takahashi), lo conozco desde hace mucho tiempo, en Japón y mundialmente es muy famoso, incluso jugadores del Barcelona como Piqué, Messi, ya se han visto en las caricaturas de los 'Súper Campeones'", dijo Shunsuke a CANCHA.



Comentó que el productor de la serie está muy interesado en negociar con los Tuzos.

"El futbol japonés tampoco tiene un nivel alto en comparación con México, pero van progresando y tener relación México y Japón sería una buena idea", expresó.

En tanto, Honda se dice listo para aportar en la Liga MX.

"Quiero dar lo mejor de mí. Soy un jugador experimentado, quiero ser un gran futbolista en México y espero hacer felices a muchos aficionados", dijo Honda a CANCHA, tras su presentación.

#LigaMX | Estas fueron las palabras de Keisuke Honda en su presentación como refuerzo del #Pachuca. pic.twitter.com/vbEBYQCs0Q — Toque Al Toque (@ToqueAlToque) July 18, 2017



Keisuke será el jugador mejor pagado en la historia de los Tuzos, que lo sedujo con el proyecto, su infraestructura y la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes.

No es la primera vez que una estrella internacional refuerza a un equipo mexicano para esta competencia. Atlante fichó al argentino Santiago Solari en el 2009.

"Tuvo ofertas, yo las vi, tuvo ofertas impresionantes de Europa, de Arabia, de Estados Unidos y él prefirió venir a jugar a Pachuca", comentó Jesús Martínez, dueño de los Tuzos.

"Javier Aguirre me ayudó mucho porque me dijo que era un tipo muy profesional, pero que era como 'Beckham asiático', como Hugo Sánchez para nosotros, que tenía atrás todo un aparato de mercadotecnia, a su nutriólogo, preparador físico. Hablamos de lo que es la filosofía del club, el impacto social con nuestras escuelas y nuestros niños, la parte académica, y le pareció increíble".