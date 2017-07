'Causa viacrucis' el Benito Juárez

Debido a los retrasos y visibles fallas en la estructura del distribuidor vial Benito Juárez, empresarios exigen al Gobierno federal una supervisión minuciosa en las obras, que ya presentan ocho meses de retraso.

El presidente de Coparmex León, Jorge Ramírez Hernández, manifestó que dicha obra un dolor de cabeza por su pésima coordinación, y subrayó que el principal responsable es el Gobierno federal.

“El diseño no me parece el adecuado, hoy no han tenido soluciones porque la gente que vive y tiene que cruzar por ahí, vive un vía crucis cada día, y lo peor es que las fechas se recorren y recorren y no dan una solución definitiva”, expuso.

La construcción se está pintando de gris.

Además, acusó falta de interés político de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), que necesitan resolver el problema cuanto antes, dijo.

'Que intervengan quienes sepan coordinar'

Por su parte, René Solano Urban, presidente de Canacintra León, mencionó que a más de dos años de iniciada la obra, ésta ya presenta muchas irregularidades, en detrimento de los leoneses, por lo que consideró: “Es necesaria la intervención de agentes de tránsito eficientes que sepan coordinarse en las horas pico (...) También en esta época de lluvias cuidar que los escombros no obstruyan el paso”, indicó.

También coincidió en que es necesaria una revisión minuciosa del proyecto: “no queremos que en un futuro aparezcan socavones debido a errores en el diseño”, recalcó.

Él mismo supervisa

Roberto Vallejo Rábago, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Guanajuato, dijo que él mismo supervisa la obra, por lo que es innecesaria más revisión; a lo que agregó: “La obra está en proceso y la obra ha sido puntualmente supervisada por varios entes, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la Auditoría Superior de la Federación, insisto, está en el 95% y en próximas fechas estaremos entregando”, concluyó.