Espera a sus 90 años dos horas por consulta

El señor Ventura Cuevas tiene 90 años y está muy enfermo. Acudió a su cita con el neurólogo, pero lo hicieron esperar dos horas, dejándolo como el último paciente que atendió el especialista, de apellido García.

Ante esta situación, los familiares del señor Ventura piden que el neurólogo del Hospital General Regional de León respete los horarios en que le programan sus consultas.

"Fue el otro lunes. Llegamos a las ocho para estar muy a tiempo, su cita era a las 10 y, cuando eran 10:30 y no lo pasaban, salió el doctor y le dije que si no tenía la tarjeta de mi papá y dijo que sí; entonces le dije que por qué no lo pasaba y dijo que hasta en los consultorios particulares demoraban, entiendo que sí, pero de eso a retrasarle la consulta dos horas y dejarlo al final, no fue justo. Aparte pasó primero a pacientes jóvenes y para mi papá es un sacrificio esperar tanto a su edad" comentó Dolores, hija del paciente.

Además, a don Ventura lo traen a consultas al HGR desde la ranchería "La Tinaja", en Jalisco, por lo que los inconformes canalizaron su reporte a la Secretaría de Salud de Guanajuato.

"En ventanilla me dijeron que pusiera una queja en el buzón pero yo ni la puse porque mi papá ya estaba muy cansado", agregó Dolores Cuevas, quien solo pide se agilice el servicio.

"Yo creo que (al neurólogo) no le pareció el comentario que le dije y a propósito lo pasó al último. De ahí en más su trato es bueno con mi papá", concluyó.