Tercera llamada ... ¡protestamos!

Una protesta pacífica, de ciudadanos que buscan ser escuchados por las autoridades, es la que se realizará hoy a las 5 de la tarde afuera de las oficinas del Forum Cultural por la salida de Alonso Escalante Mendiola, director del Teatro Bicentenario.

Valeria Ramírez Robledo, maestra de inglés en la Universidad de La Salle Bajío y una asidua asistente al recinto cultural, encabeza la convocatoria promovida con el hashtag “#Alonso se queda”.

“Yo no soy artista, no tengo influencia en el medio, pero soy, junto con mi esposo, una asistente al teatro, es una protesta pacífica para que la comunidad también seamos escuchados, el Consejo (del Forum) se dé cuenta que esa medida no sólo afecta a un grupo de trabajo, al teatro, sino que impacta a nivel comunidad, y más si nos estamos posicionando como el destino cultural de México”, opinó.

Defendió que hay una legítima y espontánea molestia del público que reconoce la gestión de Alonso.

“Es un teatro que en siete años ya es referente nacional y en América, han pisado este escenario figuras como Ramón Vargas, Violeta Dávalos, Noé Colín, e internacionales como Elina Garanca y la semana pasada Elisa Carrillo (primera bailarina del Ballet de la Ópera de Berlín), y vienen a León por gestiones de Alonso. Es un teatro en donde se respira profesionalismo, un gran equipo de trabajo”, agregó.

No les convencen los argumentos vertidos en un desplegado que se atribuye a consejeros ciudadanos del Forum Cultural con el logotipo del Gobierno Estatal. Acusan a escalante de egocéntrico, desleal, arrogante y de expresar que en León no hay más que “zapateros, nuevos ricos y provincianos ignorantes”.

“La justificación que nos dieron como público no es suficiente, no creemos que sea una explicación razonable. Esto se ha convertido en un asunto personal contra Alonso, cuando no hay argumentos sólidos de tu desempeño la siguiente medida es atacarte personalmente. Obviamente están buscando gente que en algún momento, como pasa en toda organización, tengan algo en contra del jefe”, anotó.

Respecto a que el Teatro Bicentenario sea un espacio elitista y sin respaldo a la producción local, comentó que sí hay apertura (y hay ejemplos) pero siempre cuidando la calidad. No obstante el fortalecimiento de esos grupos es una responsabilidad de organismos como el Instituto Cultural de León (ICL), y “si la cultural local no ha hecho el trabajo en muchos años, no es culpa del teatro”.

Y remató que les da “pavor” que ni siquiera tengan definido el relevo: “Tiene que estar a la altura de lo que estamos acostumbrados, con la experiencia y las relaciones que tiene Alonso, menos de eso no”.

Lamentan opacidad

En un comunicado el Observatorio Ciudadano de León (OCL), que comanda Luis Alberto Ramos, refiere que la declaración del director del Forum, Arturo Joel Padilla, publicada el domingo 16 de julio “no muestra lados obscuros (como dice él sobre Alonso Escalante), pero sí demuestra lo obscuro de la decisión”.

“Es importante que este cambio deba ser para bien y los ciudadanos tenemos que estar pendientes, el Consejo deberá ser transparente en la decisión que sigue (el nombramiento del nuevo titular)”, dijo.

El OCL puntualiza sobre el valor de la cultura para recomponer el tejido social. Y como ejemplo cita la importancia de las orquestas infantiles y juveniles formadas en zonas marginadas de León (Los Castillos, San Juan de Abajo, Santa Ana del Conde, Las Joyas) con apoyo privado y público.

Respeta Márquez decisión

El gobernador Miguel Márquez Márquez dijo ayer ser respetuoso de las decisiones del Consejo del Forum Cultural Guanajuato, respecto al polémico despido de Alonso Escalante como director del Teatro Bicentenario.

“Soy muy respetuoso del consejo, del Forum y es el que tiene la máxima autoridad en ello”, comentó al preguntarle sobre la decisión del consejo y las voces que han surgido en defensa de Escalante.

El Gobernador evitó cualquier otro comentario respecto al tema.

Critican poco apoyo a artistas locales

Aunque las redes sociales han sido un factor determinante en la defensa del director del Teatro del Bicentenario, Alonso Escalante, no todo han sido elogios a su labor. Algunas voces le cuestionan el olvido de los artistas locales.

En un artículo tiulado “¿Tenemos mártir de la cultura en León?”, el periodista y editor Leopoldo Navarro pone en duda que la ciudad tenga una deuda con Escalante.

“Si de deudas se habla, tal vez convenga mencionar la que el Teatro del Bicentenario –quienes ahí han tomado hasta ahora las decisiones- viene incrementando cada día con los creadores artísticos de León y de Guanajuato, al despreciar sus producciones y sus posibilidades de participar en las del TB, más allá del coro del Teatro (activo en las producciones operísticas) o el festival anual de la danza (que se lleva a cabo ‘afuerita’, no en el Teatro estudio ni mucho menos en la sala principal), y más allá de la presentación de orquestas infantiles comunitarias, tal vez como resultado de la presión que sus poderosos patronos ejercen sobre los programadores del TB”.

El texto, difundido en Eslocotidiano.com, provocó un animado intercambio de respuestas y cuestionamientos al ser compartido en Facebook.

“Sencillamente, como público no entiendo su animadversión al talento local y a producciones que han venido figurando en escenarios notables en el país y en el extranjero; me indigna ese afán de seguir negando con el rechazo, la importante, destacada y valiosa historia del teatro en la ciudad”, consideró Paulina Quintana.

En su comentario, Laura Madrid se refiere a la necesidad de organizarse para impulsar al talento local.

“Me parece vergonzoso que el gremio artístico llore la salida de un funcionario elitista pero sea incapaz de organizarse y crear una verdadera comunidad que tenga peso político y social en nuestro municipio”.

“No tengo nada contra el talento local, hay grupos muy buenos, abunda talento en la ciudad. Lo preocupante es que hay otros dos recintos que tampoco les abren las puertas, bueno, el María Grever sí, pero da tristeza ver la pobre programación del Teatro Manuel Doblado... el cual es un recinto caro, fuera del presupuesto para los grupos locales.

“¿Y si empiezan por facilitarles estos dos recintos y dejamos de consumir Polo Polo y Mascabrothers?”, aportó Nancy Rodríguez.

Discrepa cineasta

El cineasta Arturo ‘Chango’ Pons discrepó de las críticas contra Alonso Escalante y consideró que no han llegado suficientes propuestas locales al Teatro del Bicentenario.

En el intercambio de opiniones, Pons ironizó:

“Ok, si quitamos la presentación de La Brújula (una película de Pons), la obra de Manuel (Juan Manuel García Belmonte), las presentaciones de las orquestas infantiles, el festival de la danza (que es un evento que por su duración y su naturaleza no se podría realizar en el escenario principal), a todos los cantantes y no cantantes leoneses que forman parte del coro, a los diseñadores de vestuario que empiezan a producir sus propuestas en los montajes principales, el equipo de tramoya y los de programación; todo lo anterior que es LOCAL, lo descartamos entonces sí podemos decir que Alonso es un culero y que #elgobiernodeEPNesunamierda y que #noerapenal...”.

ASÍ APOYAN A ESCALANTE