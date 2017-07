***ALCALDE VACACIONA



El alcalde Héctor López Santillana está de vacaciones. Pero “del más allá” le apretó las tuercas al director de Desarrollo Social, Daniel Campos Lango, para que atendiera ayer a los molestos vecinos de Torremolinos.



***FIDEICOMISO, ¡YA!



A su regreso del asueto tendrá “papas calientes” que resolver. La presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Rocío Naveja Oliva, lo espera para pedirle destrabar “ya” el arranque del Fideicomiso de Seguridad.



***AL BANQUILLO



La ola de ejecuciones se mantiene imparable en julio. Y a eso se le suma otra vez la Policía bajo sospecha en el asesinato de un menor. El secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, tendrá una vez más que dar cuentas.

***MIGRANTES CON DIEGO



La comitiva de líderes migrantes que se reunió el viernes en León con la dirigencia estatal del PAN para pedir espacios en diputaciones locales y federales, también se reunió ese mismo día con el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez, suspirante a Gobernador. Sin tapujos, los activistas aceptan que tienen simpatías de apoyar a Diego si es el candidato azul en 2018.



*Y CONTRA EL INSTITUTO



El grupo de guanajuatenses que tienen un trabajo de apoyo a favor de los paisanos en Estados Unidos han sido rudos críticos del trabajo del Instituto Estatal de Atención al Migrante y sus Familias. Y aunque Diego coordina el eje social del que es parte la política migratoria y representa al Gobernador en las reuniones del Consejo del Instituto, no se van contra él, por el contrario, le ofrecen su respaldo.



*CARTAS LEGISLATIVAS



Omar Silva, abogado leonés residente en California, advierte que es complicada la batalla por espacios legislativos, pero insistirán con el presidente del PAN, Humberto Andrade, que están listos. Y adelanta que tienen dos cartas que pueden competir por ganar en los distritos de mayoría: Jorge Navarrete y Ángel Calderón, quienes están conscientes de que deben dejar los Estados Unidos y regresar a su tierra.

***ELISEO EN EL PAN



Al emotivo homenaje que le hizo el PAN el lunes por la noche a Mayra Enríquez Vanderkam (q.p.d.e), en las instalaciones del Comité Municipal, llegó el ex alcalde Eliseo Martínez Pérez junto con su esposa, Lupita Montes de Oca. Lo hizo para despedir a una amiga, pero sin duda que le removió recuerdos de su pasado azul. Cada reunión panista terminan de las manos entonando su himno, y así lo hizo Eliseo.



*PASADO AZUL



El evento fue convocado para que asistieran no sólo panistas, sino todo el que quisieran despedir a Mayra. Por eso llegó el ex Alcalde, expulsado en 2001 del PAN, luego de denunciar irregularidades en la elección interna de candidato a Gobernador, la que perdió frente a Juan Carlos Romero. Luego Eliseo fue postulado por PRI-PVEM a la Alcaldía en 2003 y por Convergencia en 2006, sin éxito.



*APLAUSOS Y CRÍTICA



El dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, lo saludó en su mensaje con un “Eliseo, bienvenido, siéntete cómodo”, y le respondió una mayoría de la militancia con calurosos aplausos. Eliseo está en la cancha de la lucha ciudadana, hoy en su calidad de consejero del Observatorio de León presentará un análisis sobre la “Nómina Municipal” para exigirle a los panistas que le respondan a los ciudadanos.



*SE TOPA CON OLIVA



A unas sillas de Eliseo estaba sentado el ex gobernador Juan Manuel Oliva, con quien tuvo fuertes diferencias en la campaña del 2000 por la operación del partido a favor de su rival Romero Hicks.



*LOS VIEJOS SITIOS



Lo más emotivo del homenaje fue el sentido mensaje del esposo de Mayra, Alberto Cifuentes, quien recordó, como Chabela Vargas, “que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida”, y en esa historia está también la trayectoria en el PAN que compartieron ambos. En 2003 Beto fue expulsado del partido en 2003 por diferencias con la dirigencia que encabezaba Gerardo de los Cobos.



*LA RECUERDAN



En el evento estuvieron sus compañeras diputadas federales Alejandra Gutiérrez, Alejandra Reynoso, Lorena Alfaro, Olimpia Zapata (suplente de Mayra); del Ayuntamiento leonés, el síndico Luis Ernesto Ayala y la regidora Beatriz Yamamoto; el director de Desarrollo Social, Daniel Campos; el subsecretario de Seguridad, Paco Becerra; y otros como Braulio Monreal, Raúl Márquez, Tomás López.

***BÁRBARA, COMPARECER



De manera oficial la Contraloría Municipal ya le notificó a la ex alcaldesa Bárbara Botello que se presente a comparecer el próximo 14 de agosto para los dos procedimientos administrativos que recién le iniciaron: uno por recibir un monto de liquidación excesivo que no le correspondía, y el otro por el pago con recurso público de ella y tres personas en un spa. La priísta ya les mandó decir que ahí los ve.

***GÓBER, VACACIONES



El gobernador Miguel Márquez también toma vacaciones a partir de hoy y regresa el lunes. Otros varios del gabinete estatal están también en su periodo vacacional del que disfruta la burocracia. Una de ella es la titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco, quien a su regreso deberá apretar el acelerador a la investigación que tiene en jaque a la Secretaría de Turismo.

***INDEPENDIENTE EN LEÓN



En León se destapa hoy el primero que intentará una candidatura independiente a la Alcaldía, Rubén Fonseca Caldera, quien lo hace como parte del proyecto del aspirante presidencial independiente, el senador ex perredista, Armando Ríos Piter, quien viene a presentar el llamado “Movimiento Jaguar”. La agenda incluye reuniones con empresarios del calzado y con jóvenes líderes emprendedores.



*EMPRESARIO MOTIVADO



Rubén Fonseca es director de Ventas en la empresa familiar de calzado para pie diabético “Ortobamby”. Apoyó al doctor José Ángel Córdova en la campaña del 2015 a la Alcaldía, pero nunca ha militado en partidos políticos. Conoció a Ríos Piter estudiando en los Estados Unidos. Se dice consciente de la aventura, pero quiere entusiasmar a la población harta de los partidos políticos.