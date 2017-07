Persigue sus sueños al extremo

Mónica Villalobos es una joven leonesa que ha destacado por su desempeño en las competencias del Enduro que se realizan en el País.



El Enduro es una disciplina del ciclismo todo terreno que consiste en atravesar montañas por lugares complicados y a gran velocidad, tratando a toda costa de hacerlo en el menor tiempo posible.



La joven leonesa se enamoró de este deporte cuando estaba por cumplir la mayoría de edad; lo que más le gusta es bajar a toda velocidad por el campo abierto.



Dejó la casa de sus papás para independizarse. En ese tiempo fue invitada a participar en las Rodadas Nocturnas de los miércoles que salen cada semana del Arco de la Calzada.

›› Antes de interesarme en el ciclismo, yo no hacía ningún tipo de deporte, pero desde los 18 años soy una apasionada del Enduro y quiero ser la mejor ‹‹

“Poco a poco se me fue haciendo el hábito de asistir cada semana a la rodada, pero también me fue llevando a practicar el ciclismo no sólo ese día sino también los fines de semana”, contó.



“La primera vez que salí no llevaba equipo de seguridad ni la bicicleta ideal para el terreno, empecé a pedalear y vi una subida inclinada, todos iban muy rápido entonces empecé a darle más rápido, no sé cómo pero de pronto ya iba en la delantera”, compartió.



Después de una año y medio de práctica Mónica adquirió una bicicleta, pero no resultó ideal para lo que ella necesitaba, así que la cambió por una adecuada para este deporte; entre ella y su pareja empezaron a armar la bicicleta que actualmente tiene y la ha hecho obtener los primeros lugares.



Después de dos competencias nacionales sin buenos resultados Mónica Villalobos obtuvo el 1er lugar femenil en la 4ta fecha nacional del Enduro en Guanajuato Capital en noviembre del año pasado.



Las carreras están dividas en diferentes etapas que tienen que concluir una a una y registrar el tiempo en el que lo hacen por medio de un chip, pero todo esto lo deben hacer dentro de un tiempo límite que establecen los organizadores.



“En esta carrera en Guanajuato yo fui como la quinta en llegar, pero gracias al nivel y el tiempo global que hice, pude traer a León el 1er lugar”, dijo.



Cuando Mónica obtuvo esa condecoración en la competencia en Guanajuato sus contrincantes atribuyeron su destreza y habilidad a que la pista estaba cerca de ella y gracias a eso ella tenía la oportunidad de entrenar ahí y conocer el terreno.

›› Les demostré que no sólo era eso porque asistí a la siguiente competencia con las mismas competidoras y también obtuve el primer lugar‹‹

En Chiluca, Estado de México, Mónica se pasó del tiempo límite establecido por lo que, pese a que su tiempo global era el mejor, obtuvo una penalización que la colocó en el 2do lugar.



En diferentes competencias Mónica ha estado en los primeros lugares, posicionándola como una de los talentos nuevos más prometedores, pero para alcanzar su sueño de convertirse en la campeona nacional necesita asistir a las otras fechas y mantener su ritmo.



La deportista busca el apoyo de patrocinadores y de la Comisión Municipal del Deporte y Cultura Física de León (Comude) y de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, para lograr su sueño y ser un orgullo no sólo de ella sino de la toda la ciudad y del Estado.



Algunos de los gastos que Mónica realiza cada vez que representa a León y a Guanajuato son transporte, hospedaje, mantenimiento bicicleta, seguro de vida, viáticos y otros, mismos que difícilmente tiene que solventar ella.



De lunes a viernes ella se desepempeña como auxiliar administrativo de un edificio, los miércoles asiste a las Rodadas Nocturnas y los fines de semana los dedica a entrenar.



“A todas las personas que van iniciando en esto les puedo decir que no se decepcionen en ningún momento o se sientan menos ante nada, vayan por lo que quieren y luchen por ello”.