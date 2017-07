Destapa Ríos Piter su proyecto independiente

Aunque Armando Ríos Piter ya fue funcionario en el sexenio del ex presidente Vicente Fox Quezada, asegura que los ciudadanos pueden confiar en él y en que gobierne de forma diferente.

El actual senador fungió como subsecretario de Política Sectorial en la Secretaría de la Reforma Agraria Federal, pero renunció para regresar a su tierra natal: no estaba de acuerdo en apoyar a Martha Sahagún de Fox y sus aspiraciones.

En entrevista con am, el actual senador de 44 años, licenciado en Economía y Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), contó la necesidad de que la forma de gobernar cambie en el País y una apuesta, dijo, es tener candidatos independientes y no los mismos partidos políticos de siempre.

Ni Morena, ni otros partidos

El senador guerrerense renunció al PRD a principios de año y decidió continuar por la vía independiente, aseguró que ninguno de los partidos actuales, ni si quiera Morena, tendrá éxito en gobernar en 2018.

“Quien sea que gane del sistema de partidos, no lograra un cambio; en 2006 yo hice campaña con Andrés Manuel López Obrador, pero decidí no ir en esa ruta. La posición de AMLO es una visión del pasado, no de de los retos que tiene el México de ahora”, comentó el senador.