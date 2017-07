Diputados tienen fuero, pero no contra la inseguridad

De los 36 diputadas y diputados locales que integran el Congreso de Guanajuato, 16 han sido víctimas de la inseguridad y una fue testigo de un homicidio.



am consultó a los diputados sobre si han sido víctimas de algún delito y sobre sus aportaciones para mejorar la seguridad en el estado.



Tres panistas se negaron a contestar: Estela Chávez Cerrillo, Araceli Medina Sánchez y Juan Carlos Muñoz Márquez, quien además es presidente de la Comisión de Seguridad.



Los otros 33 aceptaron contestar. Seis diputados del PRI, cinco del PAN, dos del PVEM, uno del PRD, uno de Nueva Alianza y un independiente confesaron haber sido víctimas de la inseguridad una o varias veces.

La legisladora María Guadalupe Velázquez Díaz, del PRI, fue testigo de un homicidio: “Me ha tocado presenciar un acto de violencia en León, Guanajuato, el asesinato de unas personas por Plaza Mayor”.

La diputada Irma Leticia González Sánchez, del PRI, aseguró que ha padecido más de una ocasión la inseguridad: “Varias veces, he sido víctima, nada más al iniciar esta legislatura, en mi casa de gestión, me saquearon todo lo que tenía, en mi hogar y en mi vehículo, me sacaron la bolsa, estando mis hijos dentro; en mi hogar se metieron a robar, destruyeron la puerta de entrada y también me vaciaron prácticamente todo lo de valor; entonces en los tres lugares donde yo estoy presente he sido víctima en cierta forma porque están atentando contra el patrimonio que tengo, estos hechos fueron en Irapuato”.



Asaltos, robos de autos, saqueos en sus viviendas o sus oficinas, cristalazos a sus vehículos y hasta robos de ganado son los delitos que los legisladores dijeron haber sido víctimas



“En San Luis de la Paz, recientemente, cuando menos en lo que va del año mis dos camionetas han sido abiertas, a una le rompieron los vidrios y el año pasado entre el mes de agosto y diciembre dos de mis hijas también fueron víctimas de la delincuencia”, indicó Luz Elena Govea López, del PRI.



De los legisladores consultados sólo Arcelia María González González del PRI, del distrito XI de Irapuato, dijo que supo que detuvieron a una persona.



“Robaron mi oficina, llevándose artículos y dejándonos con este síntoma de vulnerabilidad que ya ha sido recurrente en los guanajuatenses, fue en Irapuato, afortunadamente debo reconocer, hubo la detención de uno de los delincuentes, robaron artículos de oficina, una computadora, una tablet, equipo de sonido, como micrófonos, que es lo que habitualmente utilizamos para salir”, indicó.

Los panistas

Entre los panistas que sí han sido víctimas está Juan Carlos Alcántara Montoya, del PAN, representante del Distrito IV que corresponde a una parte de León. “Asaltaron mi vivienda en dos ocasiones”, afirmó.



Mario Alejandro Navarro Saldaña, que representa el distrito VIII, que corresponde a Guanajuato y parte de Silao también ha sido víctima: “Hace algún tiempo, ya bastante, en mi casa tuvimos un problema de robo a casa habitación hace más de 10 años y en las últimas fechas no, sin embargo estamos preocupados por los guanajuatenses porque tengan más seguridad”.



María del Sagrario Villegas Grimaldo, del distrito II, de los municipios de la zona norte del estado también está e la lista: “Sí, desafortunadamente en una ocasión fui sujeta de un asalto el año pasado”.



Guillermo Aguirre Fonsecadel distrito X, de Romita, parte de Silao, San Francisco y Purísima del Rincón es otro: “Sí, hace poquito más de un año, fue a finales de mayo del 2016, tuve un hurto en mi casa, se metieron un fin de semana y al final llegaron los amantes de lo ajeno. Bendito Dios, no hemos tenido un percance más”.

La panista Angélica Casillas Martínez fue víctima en León: “Fue en la casa de ustedes, tuvimos un incidente y en la ciudad de León de igual manera y algunas veces también coincide el descuido, el más reciente fue hace como tres años. Tenemos que ser cuidadosos, guardar nuestras pertenencias, no dejarlas a la vista cuando están en un vehículo”.

Por todo Guanajuato

Los casos se han dato en todo el estado.



Beatriz Manrique Guevara, del PVEM, fue víctima en León: “Sí (he sido víctima de la inseguridad) y no solamente yo, mis hijos también han sido asaltados, en mi caso robo a vehículo y lo más preocupante es cuando tocan a tu familia, estos han sido en un lapso de los últimos dos años, en el municipio de León”.



En Celaya le tocó a Jorge Eduardo de la Cruz Nieto, del PRI. “A inicios me parece de la legislatura me robaron precisamente la computadora de aquí del Congreso con un cristalazo en la camioneta que también era de aquí. Se hizo la denuncia y todo, esto fue en la ciudad de Celaya, lamentablemente un día después de haber visitado el C5, esto tendrá casi dos años”.



El legislador Alejandro Trejo Ávila, de Nueva Alianza, fue víctima en Irapuato: “En mi casa tuvimos la visita de los amantes de lo ajeno, se llevaron algunas pertenencias mínimas, afortunadamente llegó uno de mis familiares y al entrar, estos salieron, nunca supimos quiénes; fue la única vez, sin embargo sabemos de la inseguridad que priva en todo el estado y particularmente en el municipio del que provengo, que es Irapuato”.



El diputado David Alejandro Landeros padeció la inseguridad en la capital del Estado: “Me abrieron mi camioneta y me robaron mi celular y yo me imagino que esas personas que me robaron eso creían que traía yo dinero, traía yo mis útiles de trabajo y fue cuando estábamos en el otro Congreso, el año pasado”.



Juan Antonio Méndez Rodríguez, del PVEM, ha vivido los problemas en zonas rurales: “Sí he sido víctima de la delincuencia en varias ocasiones, yo soy del norte del estado, de San Luis de la Paz y en el municipio de Dolores Hidalgo, sí hemos sufrido varios robos en los pozos de riego agrícola, de ganado en el cerro y robo también a casa habitación”.



Los priístas Santiago García López y Lorenzo Salvador Chávez Salazar también están entre las víctimas.



“En meses pasados cristalearon mi camioneta y me robaron aparte de los teléfonos celulares, la laptop y otros bienes que yo traía en mi vehículo, fue muy rápido, en menos de cinco minutos; entré a una tienda comercial, salí y ya mi vehículo estaba siniestrado”, recordó García López.



El caso de Chávez Salazar no fue tan reciente: “ya tiene algunos años de eso, pasé por una situación familiar muy difícil que incluso hemos tratado de ir superando poco a poco, desafortunadamente es una huella, una marca que se te queda grabada para toda la vida, que incluso recordarlo me pone la carne a flor de piel”.