Detienen a ex director de SRT por negociaciones turbias

Elementos de la policía investigadora de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, detuvieron la noche de ayer martes al exdirector del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera, acusado de malversación de 77 millones 919 mil pesos durante su administración, en el sexenio pasado.



De acuerdo con el procurador de Justicia, Javier Ramiro Lara Salinas, derivado de la causa penal 84/2017, elementos de seguridad lograron la detención del ex funcionario en el Estado de México.



Resaltó que Sergio Islas fue puesto a disposición del juez de control, tras cumplirse una orden de aprehensión en su contra como presunto responsable del delito de negociaciones indebidas, en agravio de la administración pública del estado de Hidalgo.



Resaltó que durante su desempeño al frente del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, el ex funcionario desvío 77 millones de pesos 929 mil 24 pesos.



Dicha cantidad, según ha señalado la Auditoría Superior del Estado, se obtuvo por la realización de convenios, pero nunca fueron ingresados a las arcas de la dependencia.



La aprehensión, destacó el procurador, se dio luego de varios meses de trabajo de investigación e inteligencia entre varias autoridades.



También señaló que el ex funcionario había interpuesto varios amparos para tratar de evadir la justicia; sin embargo, le fueron negados.

