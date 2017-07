Pide Osorio Chong 'fe' en PGR por caso Javier Duarte

Ante la falta de preparación que evidenciaron los fiscales federales en la primera audiencia de Javier Duarte, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió tener fe en la Procuraduría General de la República (PGR).





"Hay que tener fe en la institución, fe en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga, y derivado de ello entonces el juez, la jueza que le toque este tema, y otros, pueda resolver conforme a la ley", declaró a pregunta expresa.





REFORMA publicó que el ex Gobernador de Veracruz exhibió la falta de preparación de los ministerios públicos y las debilidades en la acusación que hizo la PGR en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, durante la audiencia inicial celebrada el lunes.



Tras la firma de un convenio de colaboración con la CROC en la Secretaría de Gobernación, el funcionario afirmó que la Procuraduría está haciendo su trabajo y "todo el esfuerzo", por lo, dijo, hay que darle tiempo.



-Pero hay un cuestionamiento sobre la actuación de los fiscales, se le inquirió



"La ley no es un asunto de fe, es un asunto de norma, que hay que prepararse para poder dar seguimiento a este tema tan importante para la sociedad mexicana, para el Gobierno, entonces la PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la propia sociedad", expresó.



"Yo creo que hay que dejarlo (avanzar), va iniciando, va iniciando, hay que dejar que todo esto siga".



Tras afirmar que no debe haber impunidad en este caso ni en ningún otro, Osorio Chong sostuvo que la PGR es una institución que va más allá de quien está al frente de la misma.