Plazas irregulares son de militantes del PRI

Líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmaron que regidores, presidentes municipales, diputados locales y federales son quienes utilizan las 44 mil plazas irregulares que identificó la SEP en una auditoría.

Eloy López, líder de la Sección 22 de Oaxaca, aseguró que en la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) están registrados funcionarios locales y miembros de la Sección 59 que no están frente a grupo.



"Los aviadores son la gente que el Gobierno tiene en nómina. Vemos nombres de reporteros, que es gente que el Gobierno tiene a su servicio.



"Hay nombres de diputados y funcionarios municipales y estatales que no tienen nada que ver con la cuestión educativa", expresó el dirigente en entrevista telefónica.



Detalló que el Comité Ejecutivo Seccional (CES) de la Sección 22 lo integran 158 maestros que están en proceso de legalizar su situación laboral y, consideró, no son aviadores.



"No tenemos compañeros que estén de aviadores y lo hemos manifestado. Yo lo constato, yo he estado en una escuela y he estado trabajando en las comunidades. Por parte de la Sección 22 no presentamos estos casos", remarcó.



Enrique Enríquez, líder de la Sección 9 de la Ciudad de México, criticó que militantes del PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde son los que se apoderaron de plazas irregulares en la Secretaría de Educación Pública (SEP).



"Ellos sacaban a sus comisionados y los utilizaban para épocas electorales y después los dejaban funcionando en los partidos. La auditoría es un circo mediático, donde Nuño quiere estar en los medios rumbo a su carrera presidencial".



Consideró que las plazas fueron pactadas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes deben tener registró del número de aviadores que hay en el sistema educativo nacional.



"Apenas están descubriendo la corrupción que hay entre la SEP y Díaz de la Torre. Son prácticas que ellos hacían y ahora, de un momento a otro, pretenden terminarlas", comentó.



El dirigente sindical defendió que en la CDMX los maestros de la Coordinadora no tienen este tipo de plazas.