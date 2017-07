Sospechan de arreglo entre PGR y Javier Duarte

Fernando Herrera, coordinador del PAN en el Senado, aseguró que las fallas mostradas hasta ahora por la PGR en el caso de Javier Duarte resultan alarmantes.

El legislador criticó la actuación del ministerio público federal que apenas logró acreditar contra el veracruzano un desvío de 38.5 millones de pesos, frente a un faltante total de 439 millones de pesos desviados del erario.



El legislador federal consideró que las deficiencias de la PGR despiertan sospechas sobre la posibilidad de que las pesquisas contrafuertes son sólo una simulación.



"Es alarmante la actitud del Ministerio Público Federal, lo que ocurrió suena a simulación y sospecha", dijo.



"Se debe acreditar en la vía de los hechos que esto no es sólo una circunstancia preparada para exonerar a Javier Duarte".



Herrera exigió a la PGR actuar con eficiencia para resarcir el daño patrimonial cometido por el ex Gobernador de Veracruz.



"La PGR tiene la gran responsabilidad de integrar adecuadamente sus investigaciones, sustentarla con los elementos y para ello puede apoyarse en la ASF que tiene documentadas las irregularidades de manera plena", señaló.



"No se puede pensar que existe un error o que no tuvieron tiempo para integrar bien las averiguaciones cuando las denuncias tienen más de dos años de estarse documentando a través del órgano superior de fiscalización".



El panista advirtió que sería una ofensa para los ciudadanos que las deficiencias de la PGR permitieran a Duarte llevar su proceso penal en libertad.



"Sería una ofensa, pero con este Gobierno no se puede descartar nada", agregó.