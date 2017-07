El precio de la paz

“La paz de todas las cosas, la tranquilidad del orden; y el orden no es otra cosa que una disposición de cosas iguales y desiguales, que da a cada una su propio lugar”.



San Agustín



Si Guanajuato necesita 5 mil millones de pesos más para armar una buena policía, hay forma de recaudarlos. Es apenas el 0.6 por ciento de lo que producimos. Con eso se podría crear la indispensable e impostergable policía estatal única. Igual que en la CDMX, donde las delegaciones no tienen policía.



Ese dinero puede recaudarse haciendo un poco de justicia social, ese término del que tanto abusó el PRI en su época dictatorial. Lo único que se necesita es la voluntad política del gobernante. Repetimos una vez más el sustento. Hay tres fuentes a simple vista:



Primera:



La tenencia de automóviles surgió como método de financiamiento federal, luego pasó a los estados y estos la desaparecieron por razones electorales. El principio del pago de impuestos por tener un auto o vehículo está mal planteado. Debe ser un derecho de uso por circular en las calles. No es broma ni cuento. Los números lo revelan. Sólo una cuarta parte de los ciudadanos se trasladan en auto. Son quienes usan más la infraestructura construida con los impuestos de todos. Mientras una minoría ocupa el 90 por ciento de las calles y carreteras, la mayoría viaja en autobuses urbanos y suburbanos, a pie o en bicicletas.



El gasto público en vialidades, semáforos, estacionamiento en las calles y seguridad de tránsito va para una minoría. Lo más justo es que se compense ese privilegio de tener un auto. Si alguien quiere saber cuánto se paga en sociedades desarrolladas por el uso del auto, basta leer los precios de los autos del mundo en Internet. En Europa los vehículos pagan un 30 por ciento más de impuestos, en ciudades limitadas en espacio como Singapur, un compacto vale un millón de pesos mexicanos.



Guanajuato podría recaudar de 2 a 3 mil millones de pesos si se gravara por lo bajo esa licencia de circulación. Ya está. Ahí tenemos la mitad del financiamiento.



Segunda:



En Guanajuato hay miles y miles de hectáreas urbanas inútiles para la comunidad. Para lo único que sirven es para engordar a lo bestia la cartera de perezosos especuladores. Todos los ciudadanos contribuyen a la infraestructura que se abre, se mantiene, se limpia, se ilumina y se cuida. A cambio, ciudadanos ricos se sientan sobre esa tierra y pagan una miseria de prediales. Esto causa estragos porque la tierra escasea y encarece. Eso presiona el precio de los lotes, las casas y el pago mensual de los asalariados que compran casas o departamentos con crédito Infonavit.



Los lotes baldíos son un impuesto regresivo, un “Hood Robin”, le quita a los pobres para darle a los ricos. Esa tierra debe gravarse. Con un impuesto predial justo se podrían recaudar otros mil o mil 500 millones de pesos para dedicarlos a esa Policía Única.



Tercera:



También se puede pedir algo al futuro para resolver el presente. Cualquier enfermo pide prestado para sanar. Guanajuato está grave y no falta probarlo. Cuando matan a jefes de la Policía Municipal o queman a agentes ministeriales, cuando la criminalidad se triplica en pocos años y no cede, hay que tomar decisiones fuertes. Guanajuato puede pedirle al futuro 2 o 3 mil millones por año sin siquiera despeinarse o perder su calificación de Fitch o de Standard and Poors. Es tiempo de cuidar vidas y no calificaciones crediticias.

(Continuará)