Diputada se dice lista para la Alcaldía

La diputada federal panista, Adriana Elizarraraz Sandoval, se dijo lista en caso de que su partido la eligiera como candidata a la alcaldía de Celaya.



La legisladora aseguró que ha cumplido en su cargo, por lo que serán los ciudadanos quienes evaluarán su trabajo.



“Yo podría decirte que estoy lista para lo que pudiera el partido disponer, como candidata, y es una evaluación que los ciudadanos nos hacen a nosotros los políticos.



“Podría decirte que al momento he cumplido de manera responsable, y estoy lista. Las mujeres estamos a la altura de a cualquier reto que nos puedan poner”



Por otra parte, señaló que el actual alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo, es libre para expresar sus intensiones para reelegirse, pero la decisión no está en él, sino en el PAN.



“Al final del día es tema del partido a nivel estatal, es importante, si él tiene la intensión, que se siga trabajando, pero también tener en claro que no es una intensión meramente del alcalde, sino del Comité Directivo Estatal”, comentó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx