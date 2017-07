Invitan a disfrutar el sabor de la cerveza

El sábado 29 y domingo 30 de julio, en el parque lineal, se realizará el 4to. Festival de la Cerveza Artesanal Celaya 2017.





Es un festival que funge como una ventana para las nuevas propuestas de cerveza artesanal que hay en la región, así como disfrutar de la cultura y artesanías celayenses.





Quince cerveceros participantes de Celaya y la región como ‘Chela libre’, ‘Capitolio’, ‘Brocha Gorda’, ‘Homero Cerveza’, entre otras, serán las marcas que degustarán y maravillarán a los presentes con sus sabores clásicos, artesanales y especiales.





En un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en un ambiente cien por ciento familiar, con un costo de entrada, se podrá disfrutar de presentaciones musicales a cargo de grupos de Celaya y la región, tales como: The White Bottoms, Lost in Disorder, Arterian, Colectivo Morado, Vanquish, El Potri, Sua Martínez, Rocker On, Jade y Damishes Rockabilly, entre otras sorpresas.





Dentro del festival se realizará el concurso de Cabrito que será el 30 de julio, a las 2 de la tarde y los participantes serán: La UCA, Cedva, La Palapa, Food lover´s y Cabrito Bárcenas.





Se ofrecerá una gama de gastronomía como: Asados, alitas, hamburguesas, tacos, tostadas de cueritos, chamorro, lechón, hot dogs, costillas, postres, tamales oaxaqueños y como invitado el auténtico Choripan Uruguayo. Además de la alianza con la embajada alemana por segundo año consecutivo y por primera ocasión Uruguay.





También para los valientes habrá dos participantes mezcaleros de Guanajuato y Oaxaca y La Martina Pulquería maravillará a todos con su infinidad de pulques de sabores.

Además que 30 artesanos de la región expondrán y venderán sus obras de arte para todos los presentes.





Raúl Jiménez Arreola, director de Turismo de la ciudad, externó que para esta edición esperan más de 9 mil asistentes, 3,600 foráneos, y esperan una derrama económica estimada de 3 millones 783 mil 312 pesos.

Con sello celayense

Durante la rueda de prensa, representantes de la Cerveza “Chela Libre” hablaron de cómo la cerveza se ha posicionado en el gusto del público y para sus tres años de vida van con la mejor actitud.



La cerveza que surge en 2014, y en 2015 abre la planta, cuenta con una producción de mil cervezas a la semana (aproximadamente).





Los cuatro elementos principales de la cerveza es agua, levadura, malta y lúpulo, todos, de forma conjugada, crean el sabor y estilo que los representa.





Y sus planes a futuro con respecto a la exportación a Estados Unidos va en que están en trámites, checando los detalles de las etiquetas y normas que cada país tiene, y esperan que para el 2018, la marca celayense llegue a Estados Unidos.