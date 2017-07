María Félix ya cumplió 117 años porque toma cerveza 'chiquita'

No conoció a sus padres ni a sus hermanos. Su infancia la vivió sola "como un animalito", alimentándose de quelites, nopales y todo lo que el monte le daba.



La Revolución le arrancó a su familia y la Guerra Cristera le confirmó su fe en Dios a quien le agradece cada año de vida.



"Cumplo 117 años, estoy encantada y con mucha alegría en mi corazón", dice María Félix Nava dejando ver su boca desdentada.



Su juventud estuvo llena de alegrías. Sus suegros fueron como sus padres, de hecho, recuerda, fue el papá de su esposo quien la enseñó a tomar, a bailar y a fumar, gustos que conserva hoy día.



"Ese es mi secreto, tomarse una cerveza, chiquita, al día".



María tiene varios deseos de cumpleaños; uno ya se cumplió: ver nuevamente a Isidro, su hijo de 77 años, a quien tenía más de 20 años sin ver.



Los otros dos son cosas materiales que deja a la voluntad de Dios y la gente, pues quiere que le arreglen su cuarto y le compongan su regadera.



"Que quede bonito, pintado a dos colores y con piso bonito, y que esté la regadera, porque cuando me baño me da frío", afirma.



María ha recibido el apoyo y cariño de la gente que, sin conocerla, le han tendido la mano regalándole despensas, muebles y hasta recursos para reparar su patio.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx