León es campeón... ¡en anuncios!

El diseño es un guiño a aquella histórica playera que La Fiera usó entre 1960 y 1970 y la decisión fue un gran acierto, aunque eclipsada casi en su totalidad por los patrocinios que guían al futbol 40 años después.

Un total de 11 diferentes marcas son las que presentará León en este año futbolístico que arranca mañana, convirtiéndose así en el equipo que más anuncios tiene en su camiseta, con cinco en el frente y que ocultan hasta el escudo.

Office Depot, Telcel, Mobil Super, Coca Cola, además del polémico y descomunal logotipo de Cementos Fortaleza, estarán presentes en cada partido del equipo de Javier Torrente que presentó su nueva armadura la semana pasada.

A diferencia de otros torneos, Pirma, la marca que viste a los Verdes, se decantó por un diseño más conservador y clásico que, en palabras de la afición durante la presentación del jersey, hubiera tenido buenas críticas de no ser por la cantidad de marcas que ahí se anuncian.

Pero León no es el único equipo que sufre por esta situación, pues Atlas, Xolos, Querétaro, Necaxa, Pachuca, Monterrey, Santos, Tigres y Pumas, circulan por este mismo camino al contar con más o menos siete marcas patrocinadoras ubicadas tanto en la parte delantera, como en la trasera y lateral de la camiseta.

Sin embargo, es el tamaño del logotipo, así como la ubicación, lo que da al traste con el resultado final que en León, provocó comentarios de decepción y hasta enojo en los seguidores esmeraldas.

Ante estos señalamientos que circularon en redes sociales, y en una entrevista para TV Azteca, el Director Comercial del Club León, José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, pidió no olvidar la realidad de la institución, pues a pesar de tener un nombre importante en el futbol mexicano, no llega al nivel de América o Chivas en otros ámbitos.

“León es un equipo legendario, pero no puede jugar con lo que juega Chivas que tiene 30 millones de aficionados en todo el mundo, León no cuenta con esa cantidad, tiene un censo importante pero no llegamos a eso”, comentó.

Así mismo, agregó: “León tiene que saber en qué terreno está parado, porque si se comete una irresponsabilidad en sus ingresos y empieza a querer limpiar su camiseta, en menos de seis meses habrá que tapar hoyos en la institución y ahí sí estaríamos en una situación de gravedad”.