Estos famosos se van de Televisa

Hace un par de años, para la mayoría de los actores o conductores, estar o pertenecer a las filas de Televisa les daba confianza y estabilidad económica, incluso algunos de ellos le decía "mi casa Televisa"; sin embargo, parece que tras la aparente crisis que sufre la televisora, "su casa" los ha dejado echado al dejarlos sin exclusividades.



Uno de ellos es Ernesto Laguardia, quien todavía en 2012 -tras su salida del matutino "Hoy"- confesó a este diario que no veía la necesidad de buscar oportunidades en otras televisoras, ya que la empresa de Emilio Azcárraga Jean era "su casa" desde hacía tres décadas y en ese lugar tenía varias propuestas que en ese momento estaba contemplando.



Sin embargo cinco años más tarde anunciaba que se había quedado sin exclusividad y que se iba a Imagen Televisión a conducir el programa "Sale el sol", algo que finalmente no se concretó, pues el actor finalmente se fue a Azteca a protagonizar la telenovela "Las malcriadas".



Esta semana durante su participación en "Venga la alegría", Laguardia le dijo a los conductores del matutino que se encontraba feliz de estar en su nueva televisora y que ahí se sentía "en su casa".



Tras tres décadas de estar en la televisora de San Ángel, Patricia Reyes Spíndola era otra actriz que sentía una complicidad con la empresa a la que pertenecía a la que se refería como "su marido", uno al que le tenía que pedir permiso cada que deseaba trabajar en cine o teatro".



Eso no impidió que pese al amor que Spíndola tenía por "su marido", éste la dejara sin exclusividad y le abriera las puertas para que fuera a pedir trabajo en otro lugar.



Esta semana la actriz mexicana dice estar agradecida con Televisa y aunque su "marido" hoy la ha dejado, señaló a EL UNIVERSAL que se ha unido junto a otros abandonados para formar Talento Libre Latino, donde histriones maduros y con amplia carrera buscan nuevas oportunidades en otras empresas.



Hasta julio de 2016 Luz María Zetina era actriz y conductora de Televisa, con ellos además de actriz tenía programas como "Netas divinas" y "Yoga con luz".



En aquél momento la actriz confesaba que para ella era gratificante poder trabajar en estos dos shows para los canales de paga de la televisora de San Ángel ya que le permitían desempeñar su labor como madre.



"Televisa para mí es mi casa y siempre lo será, aquí tengo buenos amigos y me siento muy cómoda con la manera en la que hemos trabajado todo este tiempo", detalló Zetina en 2015 en estas páginas.



El tiempo que Vanessa Huppenkothen estuvo en Televisa no fue tan largo como el de los antes citados pero para ella era "su casa" pues ahí había iniciado su carrera laboral como conductora deportiva, misma que acabó en marzo de 2016, donde fue despedida de la empresa.



Previo a su despido, Vanessa se refería a la televisora como su hogar al decir que "Televisa se volvió mi casa, mi familia, aquí me dieron la primera oportunidad y he podido crecer profesionalmente.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx