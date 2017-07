Exhortan a policías a trabajar honestamente

Trabajar con honestidad y entregarse completamente al cuidado de la ciudadanía, fue la petición a los cuerpos de seguridad hecha por el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, durante el festejo del Día del Policía.

Los elementos acompañados por sus familias recibieron un reconocimiento por su labor diaria y talento, quienes además de participar en una rifa, se fueron con el compromiso de mejorar la seguridad en el municipio, ganarse el respeto de los ciudadanos y no caer en la corrupción.

“No quisiera mencionar esto pero debo de hacerlo, hace unos cuantos días un par de compañeros no resistieron la tentación de tomar de un particular 100 pesos y por 100 pesos perdieron una excelente oportunidad de vida para ellos y sus familias, no se vale, eso es lo único que no toleramos en la administración, queremos que el policía tenga un alto rango de respeto ante los ciudadanos”, destacó.

En su mensaje, recordó que los policías de Irapuato son hasta el momento los mejores pagados de la entidad, quienes reciben apoyo en becas, servicios médicos en hospitales privados, incremento de sueldo del 22% y acceso al Centro de Integración Policial (Cipol), que es un centro donde pueden disfrutar con sus familias.

Indicó que este año inició la segunda etapa de dicho centro de capacitación y recreo, y que para el 2018 se realizará una tercera etapa en la que se construirá la alberca e infraestructura faltante, con lo que se reforzará su capacitación.

“Quizás el ciudadano no puede entender a veces que detrás de un policía primero están los papás, la esposa, los hijos, que es un ciudadano con los mismos sufrimientos, con las mismas aspiraciones, con la misma visión de hijo y padre de familia que quiere salir adelante”, refirió.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, agradeció el apoyo del Ayuntamiento para mejorar la condición en la que trabajan los policías, a quienes exhortó a continuar con su labor y mantener el alto sentido de responsabilidad con los irapuatenses.