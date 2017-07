Solicitan atención en Mercado Hidalgo

Mayor promoción a sus negocios y arreglo de goteras, fueron algunas de las peticiones de comerciantes del Mercado Hidalgo en la parte alta de recinto comercial, al señalar que las ventas aunque han mejorado, continúan siendo malas.

En un recorrido, se pudo constatar que la presencia de consumidores es menor a la de la planta baja de este mercado, en donde continúan los trabajos de rehabilitación de los locales que se vieron afectados con el incendio registrado en abril.

Elvira Corona Delgado, propietaria de una fonda refirió que se han hecho pequeñas adecuaciones, entre ella la apertura de ventanas que dan hacia la nave Porfiriana, lo que les permite tener más luz, ahorrar en electricidad y evitar cortos por las goteras.

Indicó que ya son más personas las que acuden a sus negocios a comer, sin embargo no se compara con la cantidad de comensales que acuden a otras zonas de venta de comida.

“Le pedí al Presidente (Ricardo Ortiz) en nombre de todos mis compañeros que nos abriera una puerta, están dos fondas solas que no venden ya, está todo solo porque no se vende, salimos todas endrogadas, a veces no tenemos para pagar a la semana y nos multan por 30 pesos”, dijo.

La comerciante indicó que esta pequeña obra les da esperanzas de que la autoridad municipal ponga atención a la zona, no sólo en cuestión de ventas, sino con las goteras que caen directo a las mesas y al piso, que permanece mojado.

“En la campana (de cocina) es bastante agua la que cae cuando llueve, quisiéramos que nos hicieran favor de ayudarnos con eso, a ver si fuera posible porque hay muchas fallas”, refirió.

El sentir de la señora Elvira lo comparten otros comerciantes del lugar, que coincidieron en que se requiere un plan de publicidad a fin de mejorar sus ingresos y darle vida a esta zona del Mercado Hidalgo.