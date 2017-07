Vigila Fiscalización venta de alcohol en comunidades

La Dirección de Fiscalización llevó a cabo este fin de semana visitas de inspección a comunidades y campos de fútbol de la ciudad, para vigilar que se respete el Reglamento de Alcoholes, en lo referente a no vender fuera de horario, sin permiso y menores de edad.



Cuchicuato, San Javier y San Cristóbal, además de los campos de fútbol de las colonias; El Milagro, 24 de Abril, El Cóbano, El Naranjal, Revolución 2, Arandas y Carmelitas, fueron los lugares donde agentes de Fiscalización revisaron que no se dieran violaciones al Reglamento de Alcoholes.

En las comunidades se llevó a cabo el Operativo de Revisión para localizar posible venta a menores de edad, así como venta fuera de horario, chequeó de documentación legal para el funcionamiento de los establecimientos (Licencia de funcionamiento en materia de alcoholes y cédula de empadronamiento), donde se tuvo como resultado 12 establecimientos revisados. Al terminar, levantaron una acta de inspección por vender fuera de horario, de acuerdo con el reporte de Fiscalización no detectaron la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

En los campos de fútbol, el operativo consistió en revisar posibles vehículos con venta de bebidas alcohólicas y venta alandestina de bebidas alcohólicas, fueron revisados 7 campos de fútbol, mismos que al llevar a cabo las inspecciones de dichos lugares no se detectó ninguna flagrancia al Reglamento, según el reporte.

Con 7 campos de fútbol y 3 comunidades visitadas, Fiscalización, atiende la venta de alcohol bajo los lineamientos del Reglamento de Alcoholes de la ciudad, dando especial importancia a que no se realice venta fuera de horario, se cuente con todos los documentos en regla, no se venda de manera clandestina y por supuesto que no se venda alcohol a menores de edad, pues todo ello puede genera multas a los comercios, según informó la dependencia.

