Egresan 260 niños de CRIT Guanajuato

Un total de 260 niños egresaron del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Guanajuato, recibieron sus diplomas al concluir sus objetivos de tratamiento de rehabilitación.

“Este es el evento donde se ve reflejado todo el esfuerzo de cada uno de los niños, en conjunto con sus papás y personal de este centro, tal vez para muchos un papel no lo es todo, es decir un diploma que dice: Lograste llegar a tu meta, pero eso representa todo el esfuerzo, todo el cansancio, la dedicación, todo el amor, la calidez que incluye tanto de las familias como de los niños y los colaboradores del CRIT”, refirió la coordinadora de Atención al Público, Itzel Segovia Anguiano.

Los niños compartieron con sus familiares el recibimiento de sus diplomas.

Por su parte, el alumno Marco Palafox, dirigió un mensaje para todos los niños y recordó que hace tiempo él perteneció a este centro.

“Hoy me siento satisfecho de mis logros, aunque al principio los miedos me traicionaban, he logrado salir adelante, estoy orgulloso de haber pertenecido a este CRIT. Es una gran nostalgia ver a todos estos niños egresados, hoy la vida me ha puesto retos y los iré logrando, es momento de demostrarle al mundo quien soy y quien eres”, dijo.

Al evento asistieron: Sandra Elizabeth Martínez, coordinadora de Relaciones Públicas; Carolina Ordoñez, coordinadora de Recursos Materiales; María del Carmen Limas, coordinadora de voluntariado; Marisol Navarro, coordinadora de Administración, y José Francisco Cano, coordinador de Sistemas.