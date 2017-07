América y Cruz Azul se unen para evitar esto

Elementos de los equipos de la Ciudad de México esperan que se erradique el "eeehhh... puu..." de los estadios del futbol mexicano, ahora que los árbitros tienen la facultad para detener un partido e incluso ordenar el desalojo de la afición en caso de que se detecte una conducta racista o discriminatoria.

"Tenemos que respetar las reglas de la Liga. Creo que a nadie nos gusta que nos digan esa palabra sea en el sentido que sea y menos en el futbol que es un deporte tan hermoso y tan familiar, esperemos que la gente lo tome de la mejor manera y se erradique por completo", dijo Peralta.

Oribe Peralta sobre el grito: "A nadie nos gusta que nos digan esa palabra, esperamos que la gente lo tome de la mejor manera".

Gerardo Flores, defensa de Cruz Azul, pidió a la afición poner un alto al polémico grito, para evitar sanciones.

"Es lamentable que pasen cosas de estas, al principio se comentó que el mexicano, en su lenguaje, normalmente están las groserías, pero la gente debe saber que FIFA ya dio advertencia [de multa y hasta veto]".

Gerardo Flores hace un llamado a la afición mexicana.



En tanto, el "Piojo" cree que la Liga MX no llevará la medida al extremo.

"Lo que pretende la Liga es tratar de erradicar ese grito para que no se dé más en Selección y no se vea afectada la Selección. En la práctica va a ser difícil, pero es una buena medida para ir erradicando y lo que tiene que hacer la afición es ayudar, buscar que se erradique no solamente en la Liga sino completamente", mencionó.

"Entendamos que las reglas de juego no las ponemos nosotros, tampoco es una situación que la Federación tenga ganas de poner un estate quieto sino que viene de arriba, de la FIFA, y si queremos evitar cualquier sanción para México, la gente tendrá que entender o buscar otro tipo de estímulo y aliento a su equipo", expresó Herrera.