Confiesa Oribe motivo para no ir a Copa Oro

Oribe Peralta aceptó que necesitaba descanso y así, sin profundizar en el tema, zanjó la polémica sobre su ausencia de la Selección Mexicana en la Copa Oro.

Oribe fue candidato para ir al 'Tri'

El técnico del Tricolor Juan Carlos Osorio pretendió reforzar a la plantilla con el delantero del América, pero no tuvo éxito.

"En cuanto a Selección sí tenía muchos partidos, muchos viajes, creo que lo mejor para mí en este momento es ponerme a ritmo futbolístico para poder competir y pensando en llegar al Mundial el próximo año", reconoció.

El delantero tuvo participación en el duelo de Supercopa ante Querétaro

"Esos son temas que no me corresponden, yo sólo me dedico a jugar y si falta planeación o no lo deben de analizar los directivos, pero también es importante el descanso para cualquier persona", expresó el delantero tras el entrenamiento del América en el Estadio Azteca.

El pasado lunes, el presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, consideró que a Osorio le faltó planeación luego de ser cuestionado por la razón por la cual no prestaron a Jürgen Damm.