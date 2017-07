¿Peligra el puesto de Juan Carlos Osorio en el Tri?

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María, ya no está tan seguro de que el metodólogo Juan Carlos Osorio llegue a la Copa del Mundo. Y no porque vaya mal en la eliminatoria, para nada, el hexagonal ha sido un paseo para esta Selección Nacional. Las dudas tienen que ver con lo que se logre ya en Rusia 2018. Porque si Juan Carlos Osorio no es capaz de hacer que el equipo gane los partidos de eliminación directa —es decir, si hoy lo elimina Honduras—, el mandamás de la FMF tendría que volver a implementar el plan B o plan Ferretti.

Desde que el Tuca clasificó a México para la Confederaciones, han mantenido contacto, la mayoría de las ocasiones para saber de uno u otro jugador, pero de darse el caso, volvería a solicitarle que se haga cargo del Tri para el Mundial... y ya no por un solo juego.

Ochoa no quiere regresar a México

Un equipo como el Standard de Lieja parece muy poca cosa para un portero de la trayectoria y capacidad de Guillermo Ochoa, pero la realidad es que en los planes del canterano del América no está vivir en México.

Se sabe que el futbolista es un imán de aficionados y eso a Paco Memo no le agrada demasiado, porque cuando era el consentido del América no podía salir a la calle sin que alguien lo reconociera. Por eso, el afán de mantenerse en Europa. Además de cumplir un sueño profesional, le permite llevar un estilo de vida en el que puede desenvolverse sin mayor asedio del público o de los medios de comunicación. Ochoa no vislumbra en el corto plazo ser parte de la Liga MX. Quiere seguir en el viejo continente, aunque parezca desperdiciado. Lo que él busca es paz en todos los sentidos.