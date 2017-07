Exige Salim a SCT revisión a Distribuidor Vial

El diputado Miguel Ángel Salim Alle, por medio de una carta, exige a la SCT delegación Guanajuato que un experto realice una revisión a la obra del distribuidor vial Benito Juárez y notifique también la fecha de terminación de la misma.

Por este conducto, Salim Alle solicita a la SCT delegación Guanajuato una contestación técnica o una respuesta firmada por un perito que garantice que no hay ningún problema de construcción, pero alguien reconocido de la SCT, recalcó el legislador.

“Primero que alguien reconocido diga por escrito que la estructura no tiene problemas y dos, la fecha de terminación del distribuidor vial porque todas las obras tiene una fecha de término y a mí, extraoficialmente me mandaron un mensaje y me informaron que no me podían dar fecha por las lluvias”, añadió.