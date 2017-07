*** PROTESTA CULTURAL



La protesta por el cese de Alonso Escalante como director del Teatro del Bicentenario abrió un siguiente frente: poner lupa a la chamba del director del Forum Cultural, Arturo Joel Padilla, y todo el Consejo.



*** LA OTRA BATALLA



Queriendo ‘apagar el fuego’ se le notificó a Alonso una baja inmediata, por eso ayer, más que la consigna prevista de ¡#Alonso se queda!, los gritos se dirigieron contra la administración del Forum.



*** COMUNIDAD DESPIERTA



El despido está consumado, pero no la molestia que motivó. Hay una comunidad artística y público del Teatro que despertó y su siguiente batalla será exigir transparencia en toda decisión cultural.

*** PROTESTA HISTÓRICA



La manifestación de aproximadamente 60 personas ayer por la tarde afuera de las oficinas del Forum y del Teatro Bicentenario, en contra del despido de Alonso Escalante, no tiene antecedente reciente en el mundo de la cultura local. Hay público enojado contra la decisión de una cúpula de directivos encabezados por el director del Forum, Arturo Joel Padilla, y consejeros ciudadanos que no dan la cara.



* RAZONES POLÉMICAS



Las razones y formas del despido esgrimidas en una entrevista el fin de semana a este diario por Arturo Joel Padilla, luego ampliadas en un rudo desplegado, y finalmente otras distintas notificadas con notario la noche del martes a Alonso, no convencieron, y peor aún, provocaron un mayor enojo.



* MOVIMIENTO CULTURAL



Los que defienden a Alonso saben bien que la decisión está tomada, por eso ayer si bien tenían pancartas previamente preparadas con el hashtag “#Alonso se queda”, al final terminaron con el grito de ¡Gracias Alonso!, pero advierte ser apenas el arranque de un movimiento de defensa cultural más amplio, que ponga el foco a las decisiones que toma la Dirección del Forum Cultural y su Consejo.



* CONSEJO OCULTO



La facultad de despedir al Director del Teatro la tiene Arturo Joel y así la asumió, aunque apoyado en los consejeros ciudadanos y con la venia del presidente del Consejo, el gobernador Márquez. Pero la realidad es que es hora de que ninguno de los diez consejeros aparece a fijar su postura personal. De ahí los gritos ayer en la protesta de “¡Márquez la cultura sí es tu tema!, ¡Consejo basura, deja la cultura!”.



* DESPLEGADO CONFUSO



El desplegado en medios sobre las razones del Forum para el despido, lo confunde todo. Lo atribuye únicamente a consejeros ciudadanos pero trae el logotipo del Gobierno del Estado, y en su texto dice que hay una mayoría absoluta en apoyo a la decisión, o sea no todos, ¿quiénes no, por qué no lo dicen?



* A DERECHOS HUMANOS



Por lo pronto el tema se mantiene vivo hoy que ciudadanos en favor de Alonso asistan a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado para presentar una denuncia de hechos por el polémico desplegado y pedir que el Consejo completo emita una disculpa pública al hoy ex Director del Teatro Bicentenario.



* LUPA AL RELEVO



El punto ahora de primera importancia es ¿quién será el nuevo titular del Teatro?, eso, por estatutos, sí es decisión del pleno del Consejo del Forum, para lo que será muy sano se convoque a una sesión pública en la que se delibere sobre los perfiles que están analizando y se garantice a la mejor persona, pues en lo que sí todos han coincidido es que los zapatos que deja Alonso son difíciles de ocupar.





*** LLAMADO A HÉCTOR



En donde quiera que esté el alcalde Héctor López tomando una semana de vacaciones, el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, le manda decir que ya le apuren con el arranque del Fideicomiso de Seguridad Ciudadana, para el que están listos 25 millones de Estado y Municipio, así como están cocinados los proyectos enfocados a la dignificación policial, inteligencia y prevención.



* Y A SU SECRETARIO



Luis Alberto, integrante de la Mesa Ciudadana de Seguridad que empuja este proyecto, dijo ayer que como organismos de la sociedad civil están acostumbrados a remar contra corriente, y fue claro, el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez, debía resolver eso y ahorrarle problemas al Alcalde.



* SÍ, PERO APÚRENLE



El Presidente del Observatorio confía en que tienen la palabra de las autoridades estatales y municipales de que van para adelante, “pero un tema de estos nos debería apurar, es fundamental”, dijo.

***YULMA, EXHORTO



La diputada federal del PRI, Yulma Rocha, presentó ayer un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a las autoridades de Guanajuato a agilizar e informar de cómo van las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Secretaría de Turismo relacionadas con la operación de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato (Fundemin).



* DENUNCIAS DE TURISMO



La legisladora describe que hay dos carpetas de investigación por los probables delitos de falsificación, fraude, alteración de documentos y posible conflicto de intereses al delegar en una asociación civil la contratación de obra pública en Turismo, pero cuestiona que esas denuncias no avanzan en la Procuraduría: “Ya han pasado un par de años sin tener resultados, buscan que prescriban los delitos”.

*** PRIMER INDEPENDIENTE



Con el cobijo del senador independiente y aspirante presidencial, el guerrerense Armando Ríos Piter, un joven empresario leonés, Rubén Fonseca, se lanzó al ruedo alzando la mano para buscar ser candidato a la Alcaldía. Lo que sigue será que consiga las firmas del 3% del padrón electoral. Sin antecedentes partidistas, en 2015 fue coordinador de finanzas en la campaña de José Ángel Córdova.



* ESCUCHAN PRIÍSTAS



En la comida con leoneses a la que convocó el Senador, entre los que asistieron anote usted a personajes históricamente identificados con el tricolor, como el polémico exregidor Aurelio Martínez; el exdirector de Pipas Municipales, Primo Quiroz Jr.; la abogada Zohé Alba; y Adolfo Pons. Las aguas se empiezan a agitar con rumbo a lo que ocurra el año próximo.