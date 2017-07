Cómo será la audiencia de Duarte en el nuevo sistema penal

Luego de ser evidenciados por el juez durante la audiencia inicial de no conocer bien la carpeta de investigación por el caso Javier Duarte, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó cómo debe ser una audiencia en el nuevo sistema de justicia penal.



De acuerdo con la PGR, la audiencia de formulación de imputación, como la que se realizó el lunes en el Centro de Justicia Penal Federal, en Reclusorio Norte, donde se encuentra el ex gobernador de Veracruz tras ser extraditado de Guatemala, el juez verifica que el imputado conozca sus derechos y se nombra al defensor.



Posteriormente el juez concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que formule la imputación y es cuando la parte acusadora expone los delitos por los que se le investiga; en el caso de Javier Duarte, delincuencia organizada y "lavado" de dinero.



Posteriormente el juez concede la palabra al defensor, en ese caso el abogado Marco Antonio del Toro, para solicitar aclaraciones o precisiones; en contraparte, el Ministerio Público solicita al juez permiso para formular los argumentos de vinculación a proceso. En este caso fue cuando la parte acusadora se evidenció ante el juez de no conocer del todo el expediente.



El juez pregunta al imputado, en el caso ejemplificado es Javier Duarte de Ochoa, si se resuelve la vinculación a proceso o solicita el plazo de 72 o 144 horas. Durante la audiencia el ex gobernador solicitó llevarlo al término constitucional de 144 horas.



En caso de solicitar la ampliación del término constitucional, el juez abre debate sobre las medidas cautelares por parte del Ministerio Público; en el caso concreto Javier Duarte se quedó en el Reclusorio Norte como medida cautelar.



El sábado se realizará la audiencia de vinculación a proceso del ex gobernador; en ese caso, según la PGR, el juez concederá la palabra al Ministerio Público enunciará los actos de prueba con los que intentará demostrar el delito por el que presuntamente se le hace responsable.



De inmediato el juez concederá la palabra a Javier Duarte y su defensa para que presenten sus argumentos con los que intenten demostrar lo contrario a la parte acusadora; posteriormente el juez valorará losa argumentos y resolverá si Javier Duarte es vinculado a proceso. En caso contrario, el juez puede ordenar la libertad del ex gobernador de Veracruz.



De ser vinculado a proceso, se revisarán las medidas cautelares; hasta el momento se sabe que de ser así el Ministerio Público solicitará que Javier Duarte sea trasladado a un penal federal en el estado de Morelos; y se fija el plazo para el cierre de la investigación complementaria.

