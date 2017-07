Falso que proceso de Duarte haya caído

El fiscal Jorge Winckler Ortiz minimizó que un juez federal haya suspendido dos órdenes de arresto contra el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, al determinar que los delitos que se le señalan no son graves.



"Es totalmente falso, lo único que ocurrió y que no es ninguna novedad, sino una estrategia de defensa de personas sujetas a proceso: promueven un amparo contra la legalidad de los mandamientos de captura", dijo.



Rechazó que las órdenes de aprehensión en contra de Duarte por delitos del fuero común se hayan cancelado o que el proceso en su contra "se haya caído". Calificó como "común" que un juez de la Ciudad de México haya otorgado el amparo promovido por el ex priísta, aunque aclaró que la suspensión no anula el litigio.



Fue la juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, quien admitió la solicitud de amparo y con ello suspendió las órdenes contra el ex mandatario.



Al atender la demanda de garantías 614/2017 del ex gobernador, la cual presentó este lunes, Robledo Magaña consideró que los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición imputados por Winckler no son graves.



La juez recordó que esos ilícitos no prevén la prisión preventiva de oficio en el actual ni en el anterior sistema de justicia, por lo que suspendió las órdenes de aprehensión libradas por el juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa.



Ante ello, fijó el pago de una garantía de 6 mil pesos para que continúe vigente la suspensión provisional y determinó celebrar el próximo miércoles la audiencia. Ese día determinará si concede la suspensión definitiva. Winckler declaró que los medios de comunicación divulgaron los datos, aunque la fiscalía estatal no ha sido notificada sobre la decisión.



Detalló que Duarte está obligado a que, en un plazo no mayor a tres días, comparezca ante el juez de control y escuche la imputación que se le formulará. Pidió a la Procuraduría General de la República integrar a la carpeta las denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación contra el ex mandatario. Declaró que es necesario que se agreguen estas investigaciones en su contra por los delitos en el uso de recursos públicos y la simulación en los reintegros.

