Hombres armados asaltan plaza comercial de Morelia

A 21 días del robo con violencia de una joyería en Plaza Espacio Las Américas, otro grupo de sujetos armados asaltó la tarde-noche de este miércoles una tienda de tecnología y aparatos electrónicos ubicada en Plaza Altozano, sin que hasta el momento se conozca el monto de lo sustraído.



Informes preliminares indican que un grupo de sujetos armados, ingresó a la tienda comercial de esa exclusiva zona residencia de Morelia, donde amenazaron a empleados y clientes que ahí se encontraban, para luego sustraer varios artículos y huir.



Autoridades policiales señalan que antes de retirarse del lugar y para evitar ser perseguidos, los asaltantes realizaron varios disparos al aire; sin embargo, ya se habían encendido las alarmas del centro comercial que daban aviso a los cuerpos policiales.



A pesar de que elementos de Seguridad Pública realizaron un recorrido por tierra y aire en la parte sur de la capital michoacana, no han dado hasta este momento con los responsables del hecho criminal.



El despliegue operativo de elementos de la Policía Michoacán se realiza en coordinación con autoridades federales, a través de recorridos y filtros de revisión.



Apenas el pasado 28 de junio, un grupo armado asaltó una joyería ubicada al interior de otro centro comercial de la ciudad de Morelia, donde también realizaron disparos con armas de grueso calibre.



A pesar de los disparos que realizaron los ocho sujetos encapuchados que perpetraron el asalto en el concurrido centro comercial, no resultaron personas lesionadas.



En esa ocasión, el procurador de Michoacán señaló que ya habían detenido a algunos de los responsables y que de acuerdo a sus declaraciones, se trataba de una banda de asaltantes que perpetra sus robos a centros comerciales en diferentes partes del país.



En Morelia, estos dos asaltos a tiendas de centros comerciales no tienen precedentes en los últimos 30 años, pero se suman a la ola de robos con violencia que se han suscitado en diferentes partes de la capital michoacana.

