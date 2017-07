La niña atacada por pitbulls ya había muerto cuando llegaron rescatistas

Sara, de 3 años de edad, estaba en el patio de la vivienda que sus padres rentan, en Coyoacán, cuando dos perros pitbull se le fueron encima a mordidas y la mataron la mañana de ayer.



La pequeña fue atacada a las 11:15 horas al interior del domicilio, ubicado en la esquina de Museo y Diego Rivera, en San Pablo Tepetlapa, según reportes de la Policía capitalina.





La niña no pudo defenderse y cuando su madre y su abuelo reaccionaron, los animales ya le habían ocasionado lesiones en el rostro y el resto del cuerpo.



Mientras Sara agonizaba, policías preventivos del Sector Xotepingo llamaron una ambulancia y liberaron a la niña de las fauces de los perros.



Paramédicos del ERUM y de Protección Civil acudieron a la vivienda, pero la menor ya había fallecido.



Según el diagnóstico de los rescatistas, los canes le despedazaron a la víctima el rostro y el cuello.





En ese momento, la madre y sus tías de la pequeña intentaron despojar de sus armas a los agentes de la SSP para disparar a los perros, pero no lo consiguieron.



“Sí se escucharon gritos y personas llorando, ya después vimos el movimiento de patrullas y fue cuando salimos y nos enteramos.



"Conocíamos a la niña, sus papás, eran los inquilinos del dueño”, explicó un colono.



Mónica, madre de la víctima, dijo a los agentes que los perros no eran suyos, sino del propietario del domicilio, quien les alquilaba un departamento al interior.



Debido a que en el momento del ataque el dueño del inmueble no estaba, se presentó posteriormente tras ser notificado.





Al llegar, fue asegurado y trasladado al Ministerio Público de Coyoacán 1, donde se definirá su situación jurídica.



Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal intervinieron para controlar y capturar a los dos perros agresores.



Durante la inspección de la vivienda, los policías encontraron otros dos animales de la misma raza encerrados y nueve jaulas de características similares a las otras, donde se encontraban los que atacaron.



Los cuatro canes fueron llevados al cuartel de la Brigada Animal, donde permanecerán mientras se lleva a cabo la investigación.

Ataque de perros pitbull contra niña de 3 años provocan muerte de la menor en Pueblo San Pablo Tepetlapa en Coyoacán en la calle de Museo. pic.twitter.com/OsSNsNYFJH — Ramkar Cruz (@RamkarC) July 19, 2017





Con base en el hallazgo, la PGJ capitalina investiga si el detenido se dedicaba a la crianza de este tipo de animales.



“Es una persona muy educada y tranquila, es arquitecto. La verdad no creemos que se dedique a criar perros,”, comentó una mujer.







Según las primeras indagatorias, los perros escaparon de la jaula donde se encontraban, luego de que alguien no las cerraran de forma correcta.



Ficha pitbull. Estas son algunas de sus características.





-Es una raza originaria de Estados Unidos y descendiente del bulldog y el terrier.



-Su esperanza de vida es de 8 a 15 años.



-Los machos llegan a medir hasta 48 centímetros y pesar hasta 28 kilos.



-Las hembras llegan a medir hasta 45 centímetros y pesar hasta 23 kilos.



-Debido a su fortaleza física y a su carácter, es considerado como un perro de presa.



-Algo particular de esta raza es que puede ser de cualquier color, pero con el pecho blanco.











Ataque animal. Algunas personas han sido atacadas por perros de diferentes razas



10 julio 2015



Una mujer fue atacada por dos pitbull en el Municipio de La Paz, cuando les daba de comer. La víctima, quien padecía retraso mental, se acercó a los animales y la mordieron en un brazo. Policías sacrificaron a los perros a balazos para que soltaran a la herida.







8 agosto 2013



Un niño de 1 año y 8 meses murió tras ser mordido por una perra Boxer, en Tláhuac. El pequeño caminaba con su madre en la Colonia Selene, cuando el animal mordió al menor en un pie y lo jaló al interior de la casa. La dueña fue sentenciada.







7 febrero 2013



Una jauría callejera mató a un hombre afuera del Vaso Regulador Fresnos, en Tlalnepantla. La víctima fue atacada durante la madrugada cuando caminaba por un campo de futbol.]]>

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx