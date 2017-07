Mancera busca la silla presidencial... ¡Como independiente!

La gente está cansada de los partidos políticos, de la política y de los políticos, por lo que se deben ofrecer opciones de cercanía y de participación con la gente, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.



Este miércoles, durante su visita en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el mandatario capitalino dijo que la ciudadanía debe ser partícipe de un proyecto que beneficie a México. Asimismo reconoció la fuerza de los independientes, la cual "viene con un apoyo sustancial".



Acompañado del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y del presidente municipal de Hidalgo del Parral, Alfredo Lozoya, el mandatario capitalino donó cinco vehículos para reforzar las labores de prevención en la zona.



"Sepan que no estamos alejados de la gente, estamos preocupados para que nos vaya bien a todos, que nos vean como sus hermanos y que estamos trabajando en una sola línea de acción", dijo Mancera durante la entrega de cuatro unidades Charger 2014 y un Avenger 2013, que eran parte de la flota del gobierno de la CDMX, y que ahora estarán a cargo de la Dirección General de Seguridad Pública municipal.



El también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) anunció que su gobierno comparte información con el municipio de Juárez para la puesta en operación del centro de detención antiebrios, el cual funcionará de manera similar al "Torito" capitalino.



El jefe de Gobierno acompañó al gobernador Javier Corral y al alcalde Alfredo Lozoya en el último tramo de las Cabalgatas Villistas 2017, un evento anual en el que se recuerda al general Francisco Villa y su ejército.



A lomo de caballo, los funcionarios junto con unos 7 mil jinetes emularon la entrada de Villa a la tierra en la que fuera asesinado en 1923.



Durante su discurso, el gobierno de Javier Corral agradeció la visita de Mancera Espinosa, a quien llamó "Amigo de Parral y amigo de Chihuahua. Bienvenido a la cuna de la Revolución Mexicana y a esta zona territorial estratégica de su victoria […]. Gracias por las patrullas, que nadie anda viendo que sin son nuevas o rehabilitadas, ‘a caballo regalado no se le ve el diente’".



Además reconoció el impulso del grupo policial de reacción e investigación Fuerza Conago: "Es una buena idea que he apoyado desde la Comisión de Seguridad que preside Mancera y cuando a mí me pidieron mi voto para que él fuera presidente de la Conago, no tuve ninguna duda".



Alfredo Lozoya dijo que hay unidad entre los diferentes niveles de gobierno, "las autoridades están trabajando coordinadas, estamos poniendo nuestro granito de arena".

