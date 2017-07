NE frenará propaganda de partidos en septiembre

A partir del 8 de septiembre, cuando inicia el proceso electoral federal de 2018, todos los dirigentes partidistas, funcionarios públicos o personajes sin cargo pero que aspiran a una candidatura presidencial, legislativa, o a cualquier nivel de elección, deberán cesar su promoción pagada o en spots pautados por los partidos y con cargo a los tiempos del Estado.



En el caso de la propaganda pagada en espectaculares, autobuses, inserciones —incluso en revistas del corazón o de sociales—, internet, pantallas de tiendas, eventos, para promover a un aspirante, sea cual sea su carácter, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará un monitoreo.



En caso de que el personaje promovido sea postulado como precandidato o candidato y no haya cesado su difusión, se acumulará ese gasto a lo ejercido en precampaña o campaña, según el caso.



Lo erogado será fiscalizado y contará para efectos de rebase de topes de gastos, lo que de acuerdo con la ley electoral puede invalidar el registro de una candidatura.



El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos, consejero Marco Antonio Baños, reconoció que no se restringirá la publicación que estos aspirantes hagan en sus redes sociales personales, salvo que se pague publicidad en esas plataformas.



El consejero Benito Nacif aclaró que no se restringen coberturas o entrevistas periodísticas, aunque se investigará si hay indicios de pago.



A partir del 8 de septiembre también se prohibirán los informes legislativos y de gestión de los funcionarios aspirantes, salvo que la ley les ordene ese ejercicio de rendición de cuentas, en cuyo caso no deberá pagarse su difusión. También deberá parar la promoción de su imagen, voz, logo, logros, o se le acumularán gastos, como propuso la consejera Pamela San Martín.



Estas nuevas normas forman parte de dos lineamientos que el Consejo General del INE discutirá y votará hoy: los que regirán a la Comisión de Quejas al valorar denuncias contra spots en los que aparezcan dirigentes partidistas, y para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda, reglas de "piso parejo".



El primero establece que a partir del inicio del proceso electoral, un dirigente o vocero de partido que aspire, sea precandidato o candidato a un cargo de elección, no podrá aparecer en la pauta de radio y televisión a que tiene derecho un partido.



Las reglas de piso parejo indican que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE iniciará un procedimiento, de oficio o vía queja, en el que "bajo protesta de decir verdad" un aspirante deberá aclarar si tiene la intención de buscar una candidatura. "Si la respuesta fuere negativa, tal declaración será tomada en cuenta en caso de que sí llegase a postularse".



Desde el 28 de junio el INE aprobaría reglas sobre spots. El proyecto fue aprobado este miércoles y recibió el repudio de PRD, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, y Encuentro Social (PES).

