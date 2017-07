Pide Peña en su cumpleaños a la 'diosa fortuna'

Como deseo de cumpleaños, el Presidente Enrique Peña Nieto confía en que la "diosa fortuna" lo acompañe para cumplir sus metas en los 16 meses que le quedan como Mandatario.

Tras inaugurar la remodelación del estadio Nemesio Díez, el mexiquense recorrió la cancha, platicó con jugadores y hasta le metió un gol al portero de Los Diablos Rojos del Toluca, Alfredo Talavera.

"Energía, vitalidad y, sobre todo, que la diosa fortuna nos acompañe para que todo esto que nos hemos propuesto se materialice", pidió como deseo de cumpleaños.

En entrevista, el Mandatario aseguró que se siente satisfecho porque el País es diferente, pues ya no son proyectos las grandes reformas, sino que ahora se ven resultados, y puso como ejemplo la reforma educativa, la de telecomunicaciones y la energética.

Ante el cuestionamiento de si hará cambios en su Gabinete, afirmó que no lo tiene previsto, pero si se presentan las circunstancias, lo hará.

"Ni para decir sí y no. Siempre es una atribución hacerlo cuando lo estime pertinente. No en este momento. No lo tengo en este momento considerado, lo que no signifique que en algún momento haga algún ajuste", agregó.

También aprovechó para hablar del arranque de la negociación del TLC con Estados Unidos y Canadá.

"Buscaremos invariable e irreductiblemente lograr un acuerdo que sea bueno para los tres países. No se trata de que sólo gane uno y los otros no, se trata de que los tres países ganen, hay gran ventana de oportunidad, sobre todo de incorporar sectores que en el pasado no estaban considerados y eso va a permitir mayor desarrollo, empleos", añadió.

Antes de llegar al estadio, el Presidente grabó un spot en el C5, donde el Gobernador Eruviel Ávila le llevó un pastel y un mariachi para que le cantarán las mañanitas al Mandatario federal.

Después, en el Salón de la Fama de la sede deportiva, el empresario Valentín Diez le llevo un pastel con la figura del estadio y nuevamente le cantaron las mañanitas.