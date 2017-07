¿Qué anda mal con la prisión preventiva?

El comisionado general de la Policía Federal (PF), Manelich Castilla Craviotto, aceptó deficiencias en la PF y en los fiscales al momento de presentar los argumentos ante el juez para obtener la medida cautelar de prisión preventiva cuando se trata de personas detenidas por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.



Entrevistado luego de inaugurar un coloquio sobre ciberseguridad, el funcionario de la Policía Federal aceptó que en ocasiones hay frustración al interior de la institución cuando realizan una detención y luego obtienen su libertad.



"Tenemos muy claro que como Policía Federal tenemos que mejorar y argumentar, junto con los fiscales, aquellos elementos que hagan que el juez considere la prisión preventiva; nuestro primer sentimiento es a veces de frustración, pero tiene que sobrevenir la profesionalización", enfatizó.



Comentó que en los ocho años que duró el proceso para profesionalizar y transitar al nuevo sistema de justicia penal acusatorio se capacitaron. Sin embargo, es necesario llegar a la máxima eficacia para que ya no suceda.



"Asumimos el reto de profesionalizarnos, pero queremos que se revisen figuras como ésta, eso es lo único que hemos salido a decir. No somos partidarios, de ninguna manera, de minar el gran esfuerzo que se ha hecho para instituir este sistema de justicia penal que tanto ha costado a las instituciones", comentó Castilla Craviotto.



Dijo que la institución a la que pertenece es respetuosa del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero son necesarios cambios y que se revise el tema de las detenciones con armas de alto poder.



"Que quede muy claro: estamos a favor del nuevo sistema de justicia; como ha sucedido en otros países que lo han implementado, no hay uno solo que no pase por etapas de ajustes", explicó.



En protocolo, aval de Cruz Roja. El Protocolo sobre el Uso de la Fuerza de la Policía Federal, próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tendrá el aval del Comité Internacional de la Cruz Roja y prevé el uso de cámaras de video en operativos.



El comisionado general de la Policía Federal dijo lo anterior luego de hacer un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se sume a los acompañamientos en operativos y para verificar el actuar de los elementos policiacos que participen en ellos.



"El protocolo está en última revisión por el Comité Internacional de la Cruz Roja; queremos un documento que concentre las mejores prácticas, y el aval de la Cruz Roja será fundamental", sostuvo Castilla Craviotto.



Tras inaugurar un coloquio sobre ciberseguridad, dijo que una de las cuestiones a rescatar es que el protocolo será una herramienta para proteger los derechos de los policías para hacer su trabajo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx