TLCAN no se mezclará con elecciones

México, Estados Unidos y Canadá arrancan el próximo 16 de agosto la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y esperan concluir el diálogo antes de 2018 para evitar que su discusión se politice por las elecciones de los tres países ese año —en México, las presidenciales—, coincidieron expertos.



El gobierno de Donald Trump anunció que la primera ronda de encuentros será entre el 16 y 20 de agosto en Washington.



Especialistas indican que a partir de esa fecha las autoridades de los tres socios comerciales se reunirán cada tres semanas con la intención de lograr un acuerdo a finales del presente año o a principios del próximo.



Moisés Kalach, titular del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que la propuesta es que una semana sea de reunión y otra de consultas en cada una de las tres naciones y donde van a participar gobierno y sector privado.



Informó que en próximos días se determinará cómo se realizarán las reuniones, pero dijo que se busca evitar que el ruido político afecte los procesos electorales de 2018.



"Queremos que se haga la renegociación correcta porque es lo que se va a quedar en los siguientes 20 o 30 años", detalló.



El socio director de Hogan Lovells, Juan Francisco Torres Landa, dijo que en Estados Unidos tienen en el radar que hay elecciones en México y que existe la posibilidad de un cambio de partido en el poder.



"Lo que no se logre en este año los va a agarrar con las manos atadas", comentó, por lo que todo apunta a que habrá una negociación intensa.



El ex subsecretario de Comercio Exterior de México, Francisco de Rosenzweig, afirmó que se requieren rondas de diálogo continuas e intensas para evitar que el tema se contamine con el calendario político.



La renegociación del TLCAN va a estar encabezada por el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el jefe negociador, John Melle, quien será figura clave del diálogo diario entre los tres países.



El gobierno mexicano estará bajo la batuta del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien hará comparsa con el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.



La representación de Canadá correrá a cargo de la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland.







* Los negociadores



- Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México.



Ha negociado el TLCAN y el TPP.



Busca aumentar la competitividad de América del Norte y generar oportunidades de comercio e inversión.



- Robert Lighthizer, representante comercial de EU.



Es considerado un "halcón" en el uso de represalia comercial.



Su prioridad es revertir "la peligrosa trayectoria del comercio de EU" en pro de los trabajadores.



- Chrystia Freeland, canciller de Canadá.



Crítica del comercio internacional, con formación periodística.



Su objetivo es que la negociación no sea entre dos y que involucre a los tres socios.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx