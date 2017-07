Economía de guerra

A las 7:00 p.m. informan en la redacción que en el transcurso del día van 9 muertos: nueve asesinatos en el estado. Hay fines de semana que mueren 15 y rara vez pasa un día sin homicidios dolosos. Guanajuato está en guerra.



Se lucha en muchos frentes: grupos que pelean la plaza por droga, huachicol y extorsión. Los gobiernos municipal, estatal y federal, abrumados por la inmensidad del problema hacen reuniones de coordinación con muchos funcionarios alrededor de mesas grandes. Quieren dar solución en bola. Imposible.



Los recursos son escasos y la moral de las policías municipales se desmorona ante la amenaza permanente de perder la vida. Se dice que la guerra es nacional, que el País entra a una espiral de violencia anterior a la elección del 2018. Cada día será más difícil contener el problema y más cuando los ministerios públicos rebosan de denuncias y expedientes nuevos y antiguos.



Por eso, aparte de buscar nuevas fuentes de recursos para construir un sistema policial y de justicia efectiva, el Gobierno puede y debe hacer mejor uso de sus recursos. En toda guerra, los líderes establecen bien las prioridades e informan a la población de cuál será su participación para ganarla. Nadie como Winston Churchill para arengar a un pueblo, para hacerle saber que se sufriría con sangre, sudor y lágrimas para lograr la victoria. “Never give in never, never, never” (Nunca cedamos, nunca, nunca, nunca) clamaba en la radio, el medio de entonces para lograr convencer a los ingleses que el triunfo sería el único destino para su país.



“Somos los amos de nuestro destino”, decía el viejo líder para inspirar a una población bombardeada día y noche por los alemanes. En México, la guerra cobra civiles de muchos bandos y policías de todas partes. Si nunca cedemos a la condición de guerra en la que vivimos, lograremos lo que la CDMX logró en unos años, lo que Nuevo León logra con su policía estatal. Si la federación está rebasada, si no contamos con todo el apoyo de las instituciones nacionales, tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Ahí es donde se requiere una estrategia local, con nuestros recursos materiales y humanos.



El cambio en el destino del gasto público debe orientarse a seguridad, seguridad y más seguridad. Por fortuna el empleo deja de ser la preocupación mayor. Guanajuato crece por la industria y la mejora paulatina de la economía nacional, sin embargo se puede descarrilar en unos cuantos años si no se contiene la ola desestabilizadora que vivimos. Cada día que pasa y no se toman decisiones radicales, costará más y más resolver el problema. Ningún comité en bola, ninguna reunión de evaluación alrededor de una enorme mesa de 30 funcionarios resolverá algo. Las decisiones deben tomarse entre 5 o 6 funcionarios, y tal vez un par de expertos. El Gobernador, el Procurador, el Secretario de Seguridad, el Secretario de Gobierno y los líderes de la Cámara y el Poder Judicial son suficientes. No importa que esté por terminar el sexenio. El PAN tiene el 95 por ciento de probabilidades de ganar la gubernatura, así no habrá un esfuerzo discontinuo si tienen la determinación suficiente. Guanajuato podrá ejercer un presupuesto de unos 680 mil millones de pesos en los próximos siete años. Claro que debemos pedir algo de ese dinero futuro para resolver el presente. Se pagará con creces.

