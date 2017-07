Republicanos dan salto hacia lo terrible

En algún momento de los próximos días, la Oficina Congresal del Presupuesto (CBO, por sus siglas en inglés) dará a conocer su análisis de la versión más reciente del plan republicano de atención de la salud. Mitch McConnell está haciendo todo lo que puede para prevenir una evaluación completa, por ejemplo, tratando de evitar que la CBO califique la disposición Cruz, por la que se permitiría que las aseguradoras discriminen en contra de las personas que tengan condiciones preexistentes. No obstante, todos esperan un pronóstico desalentador.



Como resultado, los asesores de la Casa Blanca ya están atacando la credibilidad de la CBO al anunciar por adelantado que cualquiera cosa que diga será “noticias falsas”. Entonces, ¿por qué debemos creerle a la Oficina del Presupuesto y no al gobierno de Trump? Contaré las formas.



Primera, esta Casa Blanca ya tiene un récord de mentiras constantes y descaradas sobre la atención de la salud, es decir, hasta donde he podido comprobar, sin precedente en la historia moderna. Hace apenas unos días, por ejemplo, el vicepresidente Mike Pence hizo la aseveración, totalmente falsa, de que la expansión de Medicaid en Ohio llevó a un recorte en la ayuda para los discapacitados –una mentira que el gobierno del estado ya había refutado. El domingo, Tom Price el secretario de salud y servicios humanos dijo que la iniciativa de ley en el Senado cubriría a más personas que la ley actual– otra mentira desvergonzada. (¡No se le pueden quitar cientos de miles de millones a Medicaid y a los subsidios a los seguros y esperar que aumente la cobertura!).



El punto es que, sobre este tema (y otros, claro), el gobierno de Trump y sus aliados tienen credibilidad negativa: si dicen algo, la suposición por omisión debería ser que están mintiendo.



Segunda, no se puede decir que la CBO esté sola en sus evaluaciones negativas de los planes republicanos de atención de la salud. De hecho, casi cada grupo con conocimiento del tema ha llegado a conclusiones similares. En una carta conjunta, los dos organismos gremiales más importantes del sector de los seguros pusieron por los suelos a la disposición Cruz porque “simplemente es inviable”. La Academia Estadounidense de Actuarios (AARP, por sus siglas en inglés) dice, básicamente, lo mismo. La AARP ha condenado la iniciativa al igual que la Asociación Médica Estadounidense.



Tercera, contrario a la desinformación de la Casa Blanca, de hecho, la CBO hizo un trabajo excelente al pronosticar los efectos de la Ley de atención asequible, en especial cuando se tiene en mente que se trataba de dar un salto hacia lo desconocido: teníamos muy poca experiencia en cuanto a cómo funcionaría un sistema del tipo del de la ACA.



Cierto, la CBO sobrestimó la cantidad de personas que comprarían el seguro en las bolsas que se crearon por ley; pero, ello se debió, en parte, a que sobreestimó la cantidad de empleadores que dejarían la cobertura y mandarían a sus trabajadores a esas bolsas. Los logros de conjunto en la cobertura han estado razonablemente bien de conformidad con lo que proyectó la CBO, en especial en los estados que expandieron Medicaid e hicieron su mejor esfuerzo para hacer que funcionara.



Finalmente –y éste me parece a mí que es el argumento más convincente de todos– pronosticar los efectos de destruir a la ACA es mucho más fácil que pronosticar las consecuencias cuando se promulgó, porque lo que pasaría con la iniciativa de la ley del Senado, sobre todo, sería hacernos regresar a los viejos y malos tiempos. O, para expresarlo de otra forma, lo que McConnell y el senador Ted Cruz están vendiendo es un gigantesco salto a lo conocido, a llevarnos de vuelta a un sistema cuyas fallas son demasiado conocidas debido a la experiencia reciente.



Después de todo, antes del Obamacare, la mayoría de los estados tenían mercados de seguros más o menos sin regular, similares a los que se crearían por la iniciativa del Senado. Muchos de esos estados también tenían programas de Medicaid mal financiados y reducidos, lo cual sería el efecto de los recortes brutales a Medicaid propuestos en la iniciativa.



Así es que, si bien con cuidado, el diseño no partidista de modelos, del tipo en el que destaca la CBO, es importante, y no se necesita un análisis detallado para saber como sería la atención de la salud estadounidense si se aprueba esta iniciativa de ley. Básicamente, sería como Texas antes de la ACA, donde no estaba asegurado el 26 por ciento de la población que no es de la tercera edad.



Y la carencia de seguro no sería el único problema: muchas personas tendrían “seguros basura”, que son aquéllos con deducibles tan altos o con limitaciones tan extensas en la cobertura que serían inútiles cuando se necesitaran.



Bien, algunas personas podrían estar satisfechas con ese resultado. Los libertarios acérrimos, por ejemplo, no creen que brindar atención de la salud a quienes lo necesitan sea una función legítima del gobierno; permitir que algunos ciudadanos se vayan a la bancarrota y/o mueran si se enferman, es el precio de la libertad como ellos la definen.



Sin embargo, los republicanos nunca han fundamentado ese argumento. Más bien, en cada fase de esta pelea política, han dicho que están haciendo exactamente lo contrario a lo que, de hecho, están haciendo: cubriendo a más personas, haciendo que la atención de la salud sea más barata, protegiendo a los estadounidenses que padecen condiciones preexistentes. No estamos hablando de un giro común y corriente; estamos hablando de que el negro es blanco, arriba es abajo, la deshonestidad es tan cruda que casi es surrealista. Esto no se trata solo de un asalto contra la atención de la salud, es un asalto contra la verdad misma.



¿Prevalecerá esta vileza? Quién sabe si Mitch McConnell retendrá a los 50 senadores que necesita. Sin embargo, la mera posibilidad de que tanta crueldad, envuelta en tanta fraudulencia, se pudiera aprobar es una condenación horripilante a su partido.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx