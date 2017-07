José Narro inaugura Hospital General de segundo nivel en Yucatán

Buenas tardes, tengas todas y todos ustedes.

Me da muchísimo gusto estar hoy aquí con su gobernador al que le han demostrado y me han enseñado cómo lo quieren.

Denle un aplauso para que él vea que es verdad; lo sabía.

Me da muchísimo gusto conocer a una gente que trabaja por la gente, a un médico colega mío, presidente municipal de Tekax que no pierde ni un segundo para pedir cosas. Pero no son para él, son para ustedes.

Se me hizo eterno, gobernador, su discurso porque estaba sentado junto a mí y ya no sé qué tantas cosas comprometí, pero las vamos a cumplir.

Por su puesto que saludo a todas y a todos quienes que están aquí. A una senadora encantadora, maravillosa con la que trabajo y me identifico, con una presidenta del Congreso, con el titular del Poder Judicial del estado, con autoridades militares, con diputados, con diputadas, con una gran profesora que nos ha dado, por lo menos a mí, una buena lección el día de hoy.

Gracias a la secretaria de Salud de Quintana Roo que como una muestra de la unidad de la región está aquí con nosotros.

Muchas gracias a un líder que se está estrenando, tiene poco tiempo de haber sido designado por el voto de nuestros compañeros como el titular del Sindicato en este bello estado. Muchas gracias líder por estar aquí con nosotros.

Y por supuesto a las y a los diputados locales, a las y a los presidentes municipales, a quienes han tenido responsabilidades en el pasado, a mis colegas los trabajadores de la salud en este municipio y en esta entidad, muchas gracias por acompañarnos.

Hace algunos meses, un año y medio, cuando el Presidente de México me hizo el gran honor de designarme Secretario de Salud federal, una de las primeras visitas que recibí fue la del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello.

Fue a verme y fue a plantearme asuntos y temas de la salud, en varias ocasiones nos reunimos en las oficinas de un servidor, nos vimos en reuniones de trabajo acompañando al Presidente y de verdad lo digo, lo digo porque así fue, siempre planteando temas y compromisos.

Siempre invitándome a venir y hoy vengo a cumplir un compromiso, un compromiso del Presidente de México, un compromiso del gobernador y hacer realidad un sueño. Un sueño de la población de Tekax, un sueño de todas y todos ustedes.

Por eso, cuando veníamos bajando en el helicóptero, me dio muchísimo gusto ver este lugar, ver las parcelas produciendo muchas de las cosas que se consumen aquí, en la región, en el estado o que incluso salen de Yucatán para servir y alimentar a México, y más allá de nuestras fronteras.

Me dio mucho gusto verlo, me dio mucho gusto bajar en una unidad deportiva y ver que hay un gran campo de fútbol, pero que hay dos campos de béisbol.

Bajamos en el jardín central y nos venimos como un tiro a home, nos venimos directo a sentir el calor y el cariño de la gente, de ustedes.

Por eso, porque hoy es un día muy especial, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes.

Dice el gobernador que este no es un hospital (palabra maya) y dice el presidente municipal que no, que es (palabra maya).

Espero que estén diciendo cosas buenas, eh, porque después uno no sabe lo que repite.

Pero miren, para mí es un día de verdad muy afortunado por todo lo que les dije, porque hoy es cumpleaños de Enrique Peña Nieto, porque voy a decir que le mandan un saludo y una felicitación, porque le mandan el agradecimiento y el cariño de esta población.

Pero también es, porque venir y saludarles a ustedes, y oír lo que me dicen, y escuchar el reclamo de que tenemos que seguir trabajando por la gente y con la gente me lo dijeron ustedes.

Escuchar el reclamo de que no se nos puede olvidar la pobreza y que no podemos estar lejos de los pobres, ese tiene que ser nuestro compromiso hoy y siempre.

El compromiso con los que más necesitan, con los que menos tienen y es un día muy importante. Qué bueno que estén aquí muchos varones, a ver, que aplaudan los varones para ver si vinieron, pero ahora, aplaudan las mujeres para ver que ellas sí están aquí, gracias.

Qué bueno que trajeron a los niños, qué bueno que están aquí con nosotros jóvenes, porque esto empezó con un sueño.

Estoy seguro que ni siquiera en 2003, mucho antes, hubo gente que soñó con esto, y lo primero que necesitamos para mejorar, para avanzar, para tener algo, es soñar; yo les invito a todas a todos a que sueñen, a que sueñen con un Tekax mejor, con un Yucatán mejor, con un México mejor.

Pero no basta con soñar, hay que trabajar y aquí está la prueba. No sin dificultades, con muchos tropezones, con una obra detenida, con falta de recursos, pero con trabajo consistente.

Y tercero, unidad, cuando los mexicanos, señor gobernador, nos unimos, cuando los mexicanos nos proponemos algo y trabajamos juntos, lo conseguimos; aquí está la prueba, ahí está el hospital de Tekax. Soñaron, trabajaron y nos unimos los niveles de gobierno y la gente, y éste es el resultado.

Por eso me da muchísimo gusto venir a uno de los sitios que nos llena de orgullo a todos los mexicanos.

Que nos llenan de orgullo porque aquí están nuestras raíces, porque aquí están nuestros antecedentes, porque aquí, me decía el presidente municipal, aquí a unos cuantos kilómetros en Chacmultún está la muestra de una cultura, de una civilización, de una muestra de los pueblos originarios de México, de una de las civilizaciones originarias en nuestro continente, y solo hay dos, la de los incas y las de los pueblos mesoamericanos, en donde están los pueblos mayas.

Voy a terminar. Siempre digo que me cuesta trabajo empezar, pero más acabar y yo quiero decir algo, la salud es muy importante, la salud se recupera en un hospital, pero empieza en casa.

Lo mejor es que cuando necesitamos, tengamos un hospital. Ustedes ya lo tienen, pero lo mejor es no requerir su servicio, lo mejor es mantenernos sanos y eso, si trabajamos otra vez juntos, empezamos en casa y seguimos en la escuela, lo vamos a conseguir.

Aquí estará y estará equipado, tendrá los médicos, las enfermeras, el personal requerido, pero ojalá que ustedes no tengan necesidad de usarlo.

Ayúdenos todos, siempre se puede ser más sano y este es un compromiso que el presidente Peña me ha hecho notar: prevenir, fomentar la salud y también disponer de recurso cuando la salud se ve quebrantada.

Señor gobernador, he venido hoy a cumplir el compromiso de Enrique Peña Nieto y su comprimo. He venido a reiterar la alianza del Gobierno de la República con el gobierno que usted encabeza.

He venido a decirle a usted, y a los suyos, que estamos juntos y que juntos vamos a construir un Tekax, un Yucatán y un México mejor.

Vendré muchas veces, ya me aprendí el camino, ya me invitaron ustedes y ya no se escapan de mí.

Muchas gracias.