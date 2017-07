Abren otra vez bulevar

Una sexta reparación se inició en el bulevar Paseo de la Juventud como parte de la obra que realiza la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG) y que ha representado un dolor de cabeza para los ciudadanos por las constantes cierres de la vialidad.

La ultima reparación se realizó en enero y seis meses después se vuelve a presentar un desperfecto de esta obra que realiza una empresa del municipio de León denominada Veesgal Construcciones.

El síndico del Ayuntamiento e integrante del consejo de Agua Potable, Santiago García, señaló que la obra es responsabilidad total de la Comisión Estatal del Agua y de la empresa que se hace cargo de las reparaciones mediante la cláusula de vicios ocultos.

“No es algo que sea del municipio sino del estado, son los que tienen que financiar estos repuestos que están haciendo, mientras siga en funciones la fianza ellos tendrán que seguir pagando todo lo que salga mal con esta obra y es una vergüenza que este ocurriendo esto, nosotros como municipio no podemos hacer mas”.

El síndico indicó que es poca la información que reciben respecto a lo que pasa en esta obra ya que ellos reportan la situación pero reciben pocos datos de la CEAG, respecto a porqué se daña el concreto.

“Nada mas el problema es el concreto, no se si no lo han dejado con el tiempo suficiente para el fraguado, y esto es lo que está ocurriendo se está rompiendo, se ha reportado por parte de Jumapac y ellos son los que se hacen cargo directamente no tenemos competencia en esto”.

Pese a las molestias que ha conllevado la realización de esta obra en el municipio, Santiago García señaló que las obras de carácter hidráulico en Cortazar han sido de beneficio al reducirse los problemas de encharcamientos durante las lluvias aunque hace un par de semanas se registraron pero aseguró fue por la cantidad de lluvia.