‘Se enreda’ Alcalde en declaración

La venta de los terrenos en Crespo y Rincón de Tamayo es directa, pero no se tienen destinatarios, afirmó el alcalde Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo.





Al ser cuestionado sobre posibles compradores y número de interesados, en al menos cuatro veces contestó: “no sé”.





Aunque al principio aseguró que no hay una intencionalidad directa, terminó diciendo que es venta directa a partir de lo determinado por el avalúo.





Desde un inicio, el proceso de la venta por terrenos, que se informó fueron asignados a José Alberto Montoya Torres y a la empresa Coprice, estuvo lleno de errores y sin información clara, pues mientras en comisión se aprobó con pagos diferido, el sesión de Ayuntamiento se dijo que de contado.





“Hoy que yo sepa no hay una intencionalidad directa, de cualquier manera siempre actuaremos dentro del marco de la ley. No sé, es que hoy no hay compradores, hay tiradores más no compradores. Hoy no hemos vendido el predio.





“Está muy claro el dictamen en cuanto a que se venderán, no dice a quien. No lleva destinatario”, comentó el Alcalde.





Aunque dijo que Coprice no es la única interesada en los terrenos, no dejó clara información sobre más que deseen adquirirlos.





“No sé (si hay más interesados), si hay alguien que ofrezca esa cantidad, bienvenido. Coprice estaba interesada, no sé( si siga interesada)”, comentó.