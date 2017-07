Alan Tacher ya es ciudadano de EU

El conductor Alan Tacher dio a conocer en su cuenta de Instagram que ya tiene la ciudadanía estadounidense. Además, se comprometió a apoyar la reforma migratoria en ese país.

Día para recordar!!! Así como me enorgullece ser mexicano y poner en alto el nombre de mi país en cualquier parte del mundo, les comparto que Hoy me convertí en ciudadano de los Estados Unidos en una ceremonia sumamente emotiva!! .. gracias a este hermoso país por las bellas oportunidades que le ha dado a mi familia y a mi.. los sueños se cumplen!! Me comprometo a sumar un voto más para ayudar y poder alcanzar una reforma migratoria para nuestra gente!!! #doblenacionalidad #mexicousa y mi @cristybernal a mi lado acompañándome como siempre. Una publicación compartida de Alan Tacher (@alantacher) el 21 de Jul de 2017 a la(s) 10:23 PDT





"Así como me enorgullece ser mexicano y poner en alto el nombre de mi país en cualquier parte del mundo, les comparto que Hoy me convertí en ciudadano de los Estados Unidos", escribió. Tacher agradeció a EU por las oportunidades que le ha dado a él y su familia, y señaló que obtener la nacionalidad era un sueño.



"Me comprometo a sumar un voto más para ayudar y poder alcanzar una reforma migratoria para nuestra gente", finalizó.