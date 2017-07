¿Adiós a Affleck como Batman?

Los días de Ben Affleck interpretando a Batman podrían estar contados, según información de "The Hollywood Reporter".



De acuerdo con ese medio, los estudios Warner están planeando el cambio de Affleck como Batman en alguna de las próximas películas de DC.

Affleck interpretó por primera vez a Batman en Batman vs Superman

Por ahora no se ha determinado cómo ni cuándo ocurrirá, pero consideran que el actor no aparecerá en "The Batman", cinta que iba a dirigir, pero decidió no hacerlo finalmente.





Además, el guión que Affleck había trabajado para esa película no será empleado por Matt Reeves, el nuevo director.



Otro punto a considerar es que Reeves tiene en mente filmar una trilogía y Affleck está por cumplir 45 años, por lo que si se filman las tres cintas, el actor ya tendría más de 50 cuando finalizaran.





Este fin de semana, Affleck se presentará en la Comic-Con para promover "Justice League", la cinta que se estrena el próximo noviembre.

