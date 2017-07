Alegra a Isela Vega homenaje

La primera actriz Isela Vega, aseguró que le da mucha alegría que la reconozcan en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), que hoy arranca en San Miguel de Allende.

“Estoy muy contenta, es un festival de cine muy bello”, dijo en entrevista con Javier Poza para Grupo Fórmula.

La gran estrella de cine destacó las 150 películas que ha filmado desde que en 1967 obtuvo su primer protagónico, en “Don Juan 67”.

“Nunca he dejado de trabajar porque uno no tiene fondo de retiro, no soy rica y siempre he tenido que trabajar desde que me acuerdo, no puedo vivir de mis rentas, no tengo nada, tengo una casita nada más”, compartió.

A sus 77 años, Vega ha mantenido un temple firme como mujer idealista que no se deja avasallar por la moral ajena.

De acuerdo con un comunicado del GIFF, a Vega se le describe como un portento de talento, trabajo y de una belleza inagotable; su vida y su carrera son reflejo de que siempre ha hecho, ha hablado y actuado como ha querido.

Nacida en Sonora, a los 18 años fue designada Princesa del Carnaval de Hermosillo entrando al modelaje y dos años después, tras una faceta de cantante en hoteles como el extinto Regis, ingresó al cine con “Verano Violento” (1960) al lado de Pedro Armendáriz y Guillermo Murray.

Desde entonces más de 150 largometrajes y cinco premios Ariel, uno como Mejor Actriz (“La Viudad Negra”) y tres por Coactuación (“La Ley de Herodes”, “Las Horas Contigo” y “Fuera del Cielo”), conforman su experiencia.

Y el próximo miércoles, el GIFF continuará en Guanajuato capital con una programación que incluye homenajes a Brigitte Broch, a Fatih Akin y Peter Weir.

Homenaje a Isela Vega

Viernes 21 de julio

20:00 horas Desfile en su honor

Calles de San Miguel de Allende

21:15 horas Homenaje en su



honor, Jardín Principal

Conferencia Magistral:

Isela Vega

Sábado 22 de julio

16:00 horas

Casa del Mayorazgo de la Canal

Los conciertos en SMA

Viernes 21 de julio

Arial

Quiero Club

Jardín Principal

Sábado 22 de julio

Daniel Dennis

Silver Rose

Jardín Principal

Domingo 23 de julio

Juan Cirerol

LNG/SHT

Jardín Principal