Boselli quiere una fortaleza

Mauro Boselli tiene claras sus metas para el Apertura 2017: calificar a liguilla y rebasar los 100 goles con el Club León.

León debuta hoy ante Atlas y con ello, ‘El Matador’ quiere saldar la primera cuenta pendiente y convertir en una fortaleza al Estadio León.

“Lo primero es calificar”, asegura de tajo Mauro Boselli, quien reúne 92 goles con el Club León. “Para mí, esta temporada es muy importante por tener la posibilidad de llegar a 100 goles con el Club, pero el objetivo principal es que el equipo gane y poder ayudar dentro de la cancha, ya sea con goles o asistiendo a mis compañeros”,

A la Fiera, no le importa que un viejo conocido como Rafael Márquez se encuentre como rival. Y si bien el ‘Kaiser’ fue pieza clave en la obtención de los más recientes títulos del León, en la cancha, tratarán de lastimar lo más posible su posición de defensa central para convertir los goles del triunfo.

Es precisamente Mauro Boselli quien ha heredado el gafete de capitán que dejó vacante Rafa Márquez desde su partida tras el Apertura 2014.

“Es una responsablidad linda, el hecho de que el gafete de capitán lo porte alguien que designa el grupo, es más importante que te lo designe un entrenador, es algo que uno se lo va ganando con el tiempo y el hecho de ser elegido por mis compañeros me pone contento, porque habla de que ellos me ven como un referente y un líder del grupo”, acota el delantero argentino.

León ha fallado en sus últimos dos inicios de torneo, al ser goleados por Pachuca (perdió en casa 2-4 en el Clausura 2017 y fue vapuleado 5-1 de visita en el Apertura 2016), algo que speran no se repita.

“Estamos en un momento de revancha, porque el torneo pasado no clasificamos y más que nada queremos empezar con un triunfo en nuestra cancha y volver a hacer fuerte el estadio de León, como era antes”, anuncia Mauro, quien ve la suficiente calidad en sus compañeros para ser protagonistas en la Liga MX.

“Tenemos un equipo para poder pelear con cualquiera”, resalta Boselli con respecto a los fichajes del León para este torneo. “Me han sorprendido bastante, el caso de Maxi Cerato, Álvaro Ramos, Alan Cervantes, tienen grandes cualidades. Me parece que el equipo más allá de no haber traído grandes nombres, se reforzó bien, cubrió todas las líneas y esperemos poder tener un gran torneo para sacarnos la espinita de no haber podido calificar el torneo pasado”, concluyó.