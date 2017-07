FIFA investigaría a su presidente por negligencias éticas

De acuerdo a un informe, habría una investigación por denuncias sobre el uso de influencias que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría ejercido en una elección de la Confederación Africana de Futbol (CAF)

Según Euromericas Sport Marketing, el presidente de la FIFA habría sido investigado por el comité de ética del ente por negligencia cuando organizo el despido de los presidentes y miembros del comité.

Según Gerardo Molina, CEO de Euromericas Sport Marketing, el fiscal suizo Cornel Borbély, que era presidente de la cámara de investigación del comité de ética, había comenzado a examinar las quejas de que Infantino y la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, intentaron indudablemente influir en la elección de su candidato favorito para presidente de la Confederación Africana de Fútbol.

Infantino y Samoura, se presume, prometieron a los presidentes de la FA, que podrían brindarles dinero a sus asociaciones de fútbol si los presidentes votaran por Ahmad. "Molina expresa que se dice que Infantino maniobró por el derrocamiento del presidente de la CAF, Issa Hayatou, porque el funcionario no dio su voto en las elecciones presidenciales de la FIFA el año pasado, sino que apoyó al candidato opositor.

El informe realizado por Euromericas Sport Marketing, deja entrever que Borbély, se encontraba en una investigación sobre una posible violación de ética que lo envuelve a Infantino entre cientos de casos de negligencia potencial relacionada con la FiFA, el despido neutralizó la integridad de una reforma independiente introducido después del FIFAGATE.

"El año pasado, explica Molina, se acercara al colapso por múltiples escándalos de corrupción, Infantino administró internamente los conflictos de intereses que no han desaparecido y respondió en el último congreso cuestionando, que la elección de los nuevos dirigentes son excelentes profesionales una campaña de ataques contra la FIFA".

Hoy las investigaciones sobre Infantino parecen estar estancadas, pero siguen su curso. Borbély tiene mucha información sobre otro de los dirigentes como lo es Ahmad, que se estima fue el encargado de entregar dinero al ex presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, Mohammed bin Hammam, que fue prohibido por la FIFA en 2012.

"La FIFA es un polvorín, se ejerció presión interna sobre Miguel Maduro, el designado presidente del comité de gobierno, otro funcionario de la nueva estructura, él también fue despedido en el congreso de Bahrein. Maduro, sólo se sostuvo en su cargo 8 meses", explica el especialista en Marketing Deportivo y Gestión Deportiva, Gerardo Molina, quien sigue el caso FIFAGATE desde sus comienzos.

También se cree que Maduro ha sufrido presión desde dentro de la FIFA cuando se negó a seleccionar para el consejo de la FIFA al funcionario de fútbol de Qatar, Saoud al-Mohannadi, quien fue acusado de violar el la ética.

Molina está convencido que sólo una intervención externa, estadounidenses o de la Unión Europea, puede asegurar una reforma significativa de la FIFA, si no es de ese modo la FIFA no se reformará; Su problema es sistémico.