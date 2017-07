Queridos Verdes Magos…

No hay nombres que escriban esta carta, simplemente una afición de piel esmeralda y corazón de león.

Quiero que sepan que este sábado ustedes arrancan una Liga y nosotros volvemos con una ilusión más de verlos triunfantes y saliendo airosos de ‘El Glorioso’.

Comienzan su trajinar contra los Zorros y ahí estaremos, olvidadizos del cercano pasado y enjundiosos para apoyarlos en este presente que ya ansiábamos.

Escucharán como siempre ese maravilloso grito de ‘Dale León’ que mueve las gradas y retumba en el empastado para que se levanten como amos y señores de este terruño.

Sean conscientes que sobre su espalda descansan los sueños de millones, sí, millones de personas de sangre leonesa que celebran en sus triunfos y sufren estoicas la carrilla cuando tropiezan. Pero eso no importa cuando el sentimiento es fiel.

Así, les exhortamos como pilares de un club histórico a dar ese máximo esfuerzo como exigencia mínima para cada enfrentamiento.

Nacho, tú estás llamado a ser una muralla infranqueable. Por años te han traído a figuras que has deslumbrado con tu garra sin subestimarte. No te negaremos que extrañamos al ‘Guille’, pero tu presencia nos trae confianza, acoge la responsabilidad, pórtate líder y demuéstrales a los técnicos que has tenido, que darte la banca siempre fue erróneo.

Alexander, sin ti el equipo es otro, muy distinto en su accionar. Eres el corazón de la táctica, aumentas tus latidos cuando hay que acelerar y bajas las pulsaciones cuando se trata de dominar el ritmo del juego. No te canses de robarle el balón al equipo rival, de meter la pierna y hacer sentir tu figura en el medio campo.

‘Chapito’, decidiste quedarte y es preciso demostrarle a tus contras que tomaste la mejor decisión. Aquí se te quiere y la correspondencia a este cariño exprésala con pases de gol, disparos certeros y travesuras de esas que a nosotros nos enamoran y a los rivales los enfurece.

‘Rifle’, en tu llegada al León tardaste en disparar, pero lo que vimos de tus últimos cartuchos nos hace creer que sí quieres esta playera. Conviértete en ese ladrón del sendero que llega a línea final y hace daño. Sé figura, es tu tiempo.

Elías, necesitamos de tu salud, de tu buen nivel de juego, de tu magia. Eres el desequilibrio a favor que tenemos y sabemos que te echarán montón para anularte. ‘Patrullero’, puedes con eso y más. No eres una estrella japonesa, pero sí nuestra contratación bomba de siempre.

Mauro, sonará feo pero todos te pedimos que mates. Sí, mata, aniquila, destroza. Eres ya un histórico de estos colores que puede escribir mucha más historia aún. No te sacrifiques tanto en bajar por balones, te preferimos como fiera al acecho en el área, lista para morder.

Todos ustedes son los que le dan magia a esta Fiera, los que no temen el ponerse el traje de héroe y son capaces de contagiar con entrega a los jóvenes, a los que llegan y a los que reciben otra oportunidad en el equipo.

Exigirles que jueguen sólo con garra es conformista. Ganar será siempre el rugido máximo.

Por eso, a todos ustedes les decimos que en sus manos encomendamos nuestra pasión, esa que se tiñe siempre de verde esmeralda.

Atentamente, su fiel afición…

