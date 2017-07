“Sé que mis días están contados”: John Cena

Uno de los luchadores más famosos de la WWE ve cerca la hora del retiro. John Cena sabe que su larga carrera podría estar cerca del final.

“Sé que mis días están contados, cumplí 40 años en abril y tenemos gente joven muy capacitada para tomar la posta. Volví como agente libre, dado que no sé para qué programa estaré disponible: Raw o Smackdown”, comentó a la revista Complex.

“Cumplí 40 años y tenemos mucha gente joven con talento. No sé cuántos años más me quedan. Voy a hacer lo que pueda para dedicarme a la empresa el tiempo que me queda. Quiero ser capaz de hacerlo durante el mayor tiempo que pueda”, dijo John Felix Anthony Cena, Jr.