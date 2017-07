Convoca marcha contra Laferte

Un músico leonés fue el creador del evento de Facebook “Marcha para sacar a Mon Laferte de México”, que ha causado gran revuelo en redes sociales y ruido en medios chilenos.

Fideo Cósmico organizó el evento sin pensar que la gente se lo fuera a tomar tan en serio, tanto quienes que no le gusta la música de la chilena, como sus fans.

La marcha está programada para supuestamente realizarse el 12 de agosto en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, pero es puro “cotorreo” ya que no se hará.

“Llegué de unas tocadas del Caribe, DF y Salamanca y ya crudón desperté y se me ocurrió así de ma... porque tengo dos tres compas que no les late y pues ya empecé así” comentó Fideo Cósmico.

El músico agregó que en un principio lo hizo porque no le agrada la música de Laferte, así como porque “hace como un año salió un video que está en un Liverpool y la morra no quiere pasar por en medio de la gente, iba a una firma de autógrafos.

Varios medios chilenos contactaron a Fideo Cósmico para cuestionarle sobre el por qué quiere sacarla de México.

Además, afirmó que ha recibido fuertes amenazas.

“Creían que había hablado mal del país y me amenazaron de muerte, me mandan mensajes, un señor me escribió que me iban a mandar unos amigos de él de Sinaloa para que me mataran.

“Yo lo hice por el ‘tren del mame’, no me imaginé que esto fuera a hacerse viral y los fans me están tirando”, agregó.