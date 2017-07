*** INVERSIÓN



Si no hay cambios de última hora, la próxima semana el Municipio de León le dará la bienvenida a una nueva inversión, se trata de una empresa de capital alemán que llega a nuestra ciudad.



* BIENVENIDA



Se prevé que el alcalde Héctor López Santillana anuncie a mediados de la semana el arribo a la ciudad de la empresa Waldaschaff, la cual es del sector de autopartes, su nueva planta la construirá en el parque Vynmsa.



* PROVEEDORA



Entre los proveedores de esta compañía está la automotriz BMW, la cual prevé iniciar operaciones en San Luis Potosí a partir del próximo año. Así que tendremos buenas noticias para los leoneses.

***ILUMINADOS



La próxima semana, líderes empresariales se reunirán con el alcalde Héctor López Santallina, el primer edil les explicará los detalles del proyecto de cambio de luminarias que está en proceso de contratación.



*TODO TRANSPARENTE



El fallo de la licitación para la primer etapa de este proyecto, en el cual se contempla el cambio de 8 mil luminarias, se dará el martes 25 de julio, por lo que a partir del lunes el Alcalde se reunirá con los diferentes sectores para explicarles que en la licitación no hay gato encerrado y los beneficios que este proyecto traerá a la ciudad.



*CONTRATO



Habrá que ver qué ocurre el martes, si se cumplen los pronósticos que algunas empresas denunciaron desde que inició la licitación, en el que anticipaban que la ganadora podría ser Cebsa, o se asigna el contrato a otra empresa.

***CALLADOS



La Secretaría de Gobierno, específicamente el Registro Civil que encabeza Rito Padilla García, no ha dado ninguna información y explicación sobre el proceso irregular que se dio para realizar el registro de la casa hogar Ciudad de los Niños de Salamanca.



*ILEGALIDAD



Nadie se explica cómo es que el padre Pedro Gutiérrez Farías pudo registrar sin objeción de ninguna autoridad, con sus apellidos y como sus hijos a más de 100 menores de edad.



*SECRETO



¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo permitió el Registro?, son las dudas a las que a la fecha no han dado respuesta, pues dicen estar revisando caso por caso.



*REUNIÓN



Ayer autoridades de Gobierno del Estado, involucrados en la investigación sobre las irregularidades de esta casa hogar, se reunieron con personal de la Procuraduría General de la República (PGR), específicamente con el área que atiende el tema de derechos humanos.



*ALTERNATIVA



La postura de la PGR es ver si es necesaria su intervención o no, aunque son muchos los sectores, desde políticos y sociales, que piden sean ellos los que revisen, pues ya no basta con una investigación estatal.

***¿ASPIRANTE O SUSPIRANTE?



El presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, reconoció que hay “grupos o personas” que le han ofrecido se lance como candidato independiente a la gubernatura de Guanajuato en el 2018, esto bajo el argumento que los partidos políticos no están ofreciendo “de manera seria una buena opción, además que la gente está cansada y fastidiadas de los logotipos y colores de los partidos tradicionales”.



*CONTRA INDEPENDIENTES



Pero el líder de los abogados dice que esta posibilidad está descartada, debido a que la Ley en Guanajuato está hecha para que no llegue ningún candidato independiente, por lo que lograr el registro sería toda una odisea.



*AVALES



Explicó que al cierre de julio, el padrón de electores es de un millón 400 mil y para poder estar en la boleta electoral, un candidato independiente debe reunir las firmas de por lo menos el 3% de este padrón, además de que está obligado a constituir una asociación civil, requisitos que llevan tiempo y ya no les alcanza.



*ACTIVO EN EL COLEGIO



Como ve imposible ser candidato independiente, prefiere estar activo y movido en el Colegio de Abogados para tener reflectores, pues no descarta que en una de esas, partidos como Morena le ofrezcan una candidatura de diputado a regidor y ahí sí que las cosas cambian, pues hay más oportunidad.



*MEDIO SIGLO A CUESTAS



Jorge Marcelino revela que ya tiene 50 años de vida, medio siglo, y dice que es la tercera o cuarta vez que lo han invitado a la política y que tal vez es el momento, debido a que ya los ciudadanos se cansaron del azul (PAN), pues así como se han tenido candidatos buenos, también considera que los cambios son buenos.



*SU AMIGO DEL ALMA



El abogado también habló de las aspiraciones del secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, dijo que es su amigo, pero que no tienen proyecto ni una plataforma, además de que muchos burócratas quieren aspirar a ser candidatos, pero que puede haber una sorpresa con un “caballo negro”, como lo estilaba el PRI hace años.



*APUESTA POR MORENA



El colegiado señala que Morena dará la sorpresa, pues está tomando fuerza en Guanajuato, y que a nivel nacional pudiera jalar alguna diputación o dos de Guanajuato o hasta una regiduría. Apuesta por un año electoral intenso, donde muchos políticos se irán a Morena, buscando el cobijo del “Peje”.



***DESAPARECIERON



De quienes ya no se ha sabido nada es de los representantes de Red Recolector, que se quedaron sin el negocio de la recolección de basura desde principios de este mes, aunque esto no significa que ya hayan aceptado la decisión del Ayuntamiento.



*PAGO PENDIENTE



Sin embargo, en el Municipio de León no han tenido noticias de ellos, y ya lo único que falta para cerrar definitivamente el contrato que se tenía con ellos es que el tesorero, Gilberto Enríquez Sánchez, haga entrega del pago correspondiente a junio, último mes que Red Recolector prestó el servicio en la ciudad.



*QUEJAS



Dicen que este pago deberá de finiquitarse antes de que concluya este mes y sólo queda esperar que se dicte resolución a todos los recursos legales que la empresa regiomontana presentó en las diferentes instancias, si alguna les da la razón o rechaza sus quejas como ocurrió con la denuncia que presentaron ante el Ministerio Público.